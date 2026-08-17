E20 Fuel Risk: भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले- ई10 पेट्रोल फिर शुरू हो, फ्यूल में 30% एथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट संभव

भारत में ई20 पेट्रोल को लेकर लगातार बढ़ते विवाद और पुरानी गाड़ियों पर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से हो रहे कथित नुकसान के संदर्भ में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने एक बेहद जरूरी बात कही है।

कहा- ई20 पेट्रोल से गाड़ियों को हो रहा नुकसान

E20 Fuel Risk, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने सुझाव दिया है कि पेट्रोल पंपों पर ई20 (20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल के साथ-साथ ई10 (10 पर्सेंट इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल का विकल्प भी दोबारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ई20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। पुराने टू-व्हीलर्स के लिए ई10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए।

इससे ना सिर्फ वाहन चालकों की चिंताएं दूर होंगी, बल्कि पुराने इंजनों को भी सुरक्षा मिलेगी। नागेश्वरन ने कहा, भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके अरबों रुपए तो बचा लिए, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो रहा है। सरकार का दावा है कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से कच्चे तेल के इम्पोर्ट में कमी आई है। इससे अरबों रुपए की बचत हुई है।

पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के सामने खड़ा हो जाएगा चारे का संकट, खाद्य महंगाई को मिलेगा बढ़ावा

एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगेंगी, तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा।

पुराने काबोर्रेटर वाली गाड़ियां ई20 पेट्रोल पर ठीक से चल नहीं पातीं

वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक-स्कूटर दौड़ रहे हैं। ये पुरानी ‘काबोर्रेटर’ तकनीक पर चलते हैं, जो बीएस-6 इंजन नियमों के आने से पहले बनती थीं। सरकार अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेच रही है। लेकिन पुराने काबोर्रेटर वाली गाड़ियां इस ई20 पेट्रोल पर ठीक से चल नहीं पातीं।

एथेनॉल में आॅक्सीजन ज्यादा होने के कारण इंजन जल्दी हो जाता है गर्म

एथेनॉल में आॅक्सीजन ज्यादा होती है। पुरानी गाड़ियां हवा और पेट्रोल के इस नए मिक्स को अपने आप एडजस्ट नहीं कर पातीं, जिससे इंजन जल्दी और ज्यादा गर्म होने लगता है। ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप और पार्ट्स धीरे-धीरे गलने या खराब होने का खतरा रहता है।

8 करोड़ पुरानी गाड़ियों को होगा लाभ

मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि जब तक इन 8 करोड़ पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन नहीं कर लिया जाता, तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने ई10 पेट्रोल की बिक्री भी जारी रखनी चाहिए। इससे पुरानी गाड़ियां खराब होने से बच सकेगी।

30 लाख टन चीनी का एथेनॉल बनाने में किया गया इस्तेमाल

पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का असर अब रसोई के बजट और पानी पर भी दिखने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन में देश के कुल सालाना उत्पादन की करीब 10% (लगभग 30 लाख टन) चीनी को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया। इसी वजह से अब सरकार आने वाले सीजन में एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सोच रही है, ताकि देश में चीनी की कमी न हो और इसके दाम बेकाबू न हों।

जलस्तर में आएगी गिरावट

इसके साथ ही, एथेनॉल बनाने के चक्कर में देश का जलस्तर भी तेजी से गिर रहा है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे उगाने में बहुत भारी मात्रा में पानी लगता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि हमें सिर्फ एथेनॉल फैक्ट्रियों में लगने वाले पानी को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस गन्ने को उगाने में जो अरबों लीटर भूजल खर्च हो रहा है, उसका हिसाब लगाना भी बेहद जरूरी है। जिस पानी से अन्य जरूरतें पूरी हो सकती थीं, वह गाड़ियों का र्इंधन बनाने में बह रहा है।

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