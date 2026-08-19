Himachal Pradesh Gold-Silver Price Today: हिमाचल में सोने-चांदी के भाव ने मचाई हलचल, जानें आज के रेट

Himachal Pradesh Gold-Silver Price Today 19 August 2026: हिमाचल प्रदेश में 19 अगस्त 2026 को आइए जानते हैं आज का सोना-चांदी का दाम.

Himachal Pradesh Gold-Silver Price Today 19 August 2026: हिमाचल प्रदेश में 19 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले ताजा भाव जानना जरूरी है. राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,390 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना करीब ₹15,110 प्रति ग्राम चल रहा है. वहीं, चांदी की कीमत स्थानीय बाजार के अनुसार ₹235 से ₹250 प्रति ग्राम के आसपास है.

22 कैरेट सोने का आज का भाव (Himachal Pradesh 22K Gold Price 19 August 2026)

आज हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,390 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के लिए करीब ₹1,43,900 चुकाने पड़ सकते हैं. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें सोने के साथ कुछ अन्य धातुओं को मिलाया जाता है.

24 कैरेट सोने की कीमत (Himachal Pradesh 24K Gold Price 19 August 2026)

वहीं, 24 कैरेट सोना ₹15,110 प्रति ग्राम के आसपास है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,51,100 है. 24 कैरेट सोना ज्यादा शुद्ध माना जाता है और इसका इस्तेमाल निवेश के लिए भी किया जाता है.

चांदी के आज के भाव (Himachal Pradesh 22K Silver Price 19 August 2026)

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत पर भी लोगों की नजर रहती है. हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव करीब ₹235 से ₹250 प्रति ग्राम के बीच है. वहीं, 1 किलो चांदी की कीमत लगभग ₹2,35,000 से ₹2,50,000 तक पहुंच गई है. अलग-अलग शहरों और स्थानीय बाजारों में कीमत थोड़ी अलग हो सकती है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोने और चांदी की बताई गई कीमतों में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क शामिल नहीं भी हो सकते हैं. इसलिए गहने खरीदते समय दुकानदार से अंतिम कीमत जरूर पूछें. साथ ही, खरीदारी से पहले अपने स्थानीय बाजार में आज का भाव भी जांच लेना बेहतर रहेगा.