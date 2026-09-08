Himachal Landslide: शिमला-किन्नौर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सैकड़ों वाहन फंसे, राज्य में कमजोर हुआ मानसून

Himachal Weather Update: शिमला-किन्नौर नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह करीब 5 बजे भारी लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ी से मलबा गिरने के साथ देवदार के बड़े पेड़ भी सड़क पर आ गए, जिससे हाईवे बंद हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।

Shimla-Kinnaur Highway Landslide: हिमाचल प्रदेश में मानसून अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन पहाड़ों पर बारिश से परेशानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मंगलवार सुबह शिमला-किन्नौर नेशनल हाईवे-5 पर ठियोग के जनोगघाट के पास भारी लैंडस्लाइड हो गया। साथ ही देवदार के 2-3 बड़े पेड़ भी सड़क पर गिर गए। इससे हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। लैंडस्लाइड के कारण सेब से लदे वाहनों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे बंद होने से यातायात रुक गया है। सड़क से मलबा और पेड़ हटाने का काम शुरू किया गया है।

सुबह करीब 5 बजे हुआ लैंडस्लाइड

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 5 बजे जनोगघाट के पास पहाड़ी से अचानक मलबा सड़क पर आ गया। इसी दौरान देवदार के बड़े पेड़ भी गिर गए। देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। शिमला-किन्नौर NH-5 किन्नौर और ऊपरी शिमला को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। सेब सीजन के दौरान इस सड़क पर ट्रकों और दूसरे मालवाहक वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है। ऐसे में सड़क बंद होने से किसानों और बागवानों को भी परेशानी हो सकती है।

मानसून कमजोर, लेकिन विदाई में समय

हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता अब कम हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार प्रदेश से मानसून की पूरी विदाई में अभी करीब दो से तीन सप्ताह लग सकते हैं। हिमाचल में मानसून की सामान्य विदाई की तारीख 25 सितंबर मानी जाती है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां काफी कम रहने की संभावना है। इससे राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहने और दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि 12 सितंबर के आसपास बारिश की गतिविधियों में फिर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। राहत की बात यह है कि इस दौरान बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।

8 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट नहीं

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र शिमला के अनुसार 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के लिए कोई भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। 9, 10 और 11 सितंबर के लिए भी उपलब्ध चेतावनी में कोई विशेष अलर्ट नहीं दिया गया है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है। खासकर जहां पहले से भूस्खलन का खतरा है, वहां बारिश कम होने के बाद भी सड़क पर पत्थर और मलबा गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

इस सीजन में सामान्य से 9 पर्सेंट कम बारिश

हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से करीब 9 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 7 सितंबर के बीच प्रदेश में सामान्य बारिश करीब 648 मिलीमीटर होती है, जबकि इस बार करीब 588 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि सभी जिलों में बारिश की स्थिति एक जैसी नहीं रही। शिमला, कुल्लू और सिरमौर में बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक रही। वहीं कई अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। लाहौल-स्पीति और हमीरपुर में बारिश की कमी ज्यादा रही।

मानसून से 1423 करोड़ रुपये का नुकसान

इस मानसून सीजन में बारिश, बाढ़, भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं से हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक करीब 1,423 करोड़ रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार PWD को करीब 1,131 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि जल शक्ति विभाग को भी भारी नुकसान हुआ है। बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण 123 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि कई अन्य मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है।

सड़कों, पुलों, बिजली और पेयजल जैसी जरूरी सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। मानसून से हुए नुकसान के कारण प्रदेश में कई सड़कें अभी भी यातायात के लिए बंद हैं। 7 सितंबर की उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 59 सड़कें बंद थीं। इनमें सबसे ज्यादा 29 सड़कें मंडी, 11 कुल्लू और 7 कांगड़ा में बंद थीं। शिमला में भी दो सड़कें प्रभावित थीं।

अब तक बारिश के कारण 283 लोगों की मौत

इस मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में बारिश और अन्य घटनाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं में अब तक 283 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 169 मौतें सड़क हादसों में हुईं। वहीं भूस्खलन, बाढ़, डूबने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भी कई लोगों की जान गई है। मानसून कमजोर होने के साथ अब प्रशासन और लोगों को उम्मीद है कि आपदा की घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन पहाड़ी इलाकों में सड़क पर सफर करने वालों को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है।