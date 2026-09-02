Crime News: हरियाणा-पंजाब और हिमाचल में वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 12 बाइक और 2 कार बरामद

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Amit Upadhyay
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Panchkula Crime Branch Action: पंचकूला क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12 मोटरसाइकिल और दो कारें बरामद की हैं। यह गिरोह पंचकूला के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में वाहन चोरी करता था।
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पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है।

Haryana Crime News: हरियाणा की पंचकूला पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच-3 की टीम ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो हरियाणा के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी एक्टिव था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पंचकूला, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। यह गैंग कई वारदात कर चुका है।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 12 मोटरसाइकिल और 2 कारें बरामद की गई हैं। यह गिरोह खास तौर पर हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिलों को निशाना बनाता था। आरोपियों के पास अलग-अलग वाहनों के लॉक खोलने के लिए नकली चाबियों का गुच्छा था। चोरी के बाद वाहनों को काटकर उनके पुर्जे अलग-अलग बेचने की तैयारी की जा रही थी। गिरोह में एक मैकेनिक भी शामिल था, जो चोरी वाहनों को खोलने और उनके पार्ट्स अलग करने में मदद करता था।

मोरनी में बाइक चोरी के बाद शुरू हुई जांच

क्राइम ब्रांच-3 के प्रभारी तजिन्द्र पाल सिंह के मुताबिक मामला मोरनी निवासी एक व्यक्ति की बाइक चोरी की शिकायत से सामने आया। शिकायत के अनुसार 20 अगस्त की रात उसके घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इसके बाद थाना चंडीमंदिर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को गिरोह के बारे में अहम सुराग मिले। इसके आधार पर टीम ने 30 अगस्त को नयागांव, मोहाली से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी नयागांव में किराये के मकान में रह रहे थे। बाद में गिरोह से जुड़े एक मैकेनिक को भी गिरफ्तार किया गया।

स्प्लेंडर बाइक पर रहती थी गैंग की नजर

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मुख्य रूप से स्प्लेंडर बाइक चोरी करते थे। नकली चाबियों की मदद से बाइक का लॉक खोलकर उन्हें लेकर फरार हो जाते थे। चोरी किए गए वाहनों को सीधे बेचने के बजाय उन्हें काटकर उनके अलग-अलग पुर्जे बेचने की योजना रहती थी। इस काम के लिए गिरोह में शामिल मैकेनिक की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी के वाहनों के पार्ट्स कहां और किन लोगों को बेचे जाते थे।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक फैला नेटवर्क

पुलिस जांच के मुताबिक गिरोह की गतिविधियां केवल पंचकूला तक सीमित नहीं थीं। आरोपी चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपी पंचकूला, बद्दी, चंडीगढ़ और पंजाब के कई इलाकों में बाइक चोरी को अंजाम दे चुके हैं। बरामद 12 बाइक और दो कारों के संबंध में पुलिस अब उनके मालिकों की जानकारी जुटा रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहनों को उनके मालिकों को सौंपे जाने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के जरिए गिरोह के अन्य सदस्यों, चोरी की अन्य वारदातों और चोरी के वाहनों को ठिकाने लगाने वाले नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद इस गिरोह से जुड़ी और वारदातों का खुलासा हो सकता है।