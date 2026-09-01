Haryana Gold Silver Price: हरियाणा में आज सोने का भाव इतना, जानें चांदी का ताजा रेट

Haryana Gold Silver Price Today 1 September 2026: आज 1 सितंबर 2026 को हरियाणा में 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,194 प्रति ग्राम रहा. आइए जानते हैं चांदी का हाल.

Haryana Gold Silver Price Today 1 September 2026: हरियाणा में मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में बाजार के मौजूदा रुझानों के अनुसार बदलाव देखने को मिल रहा है. उपलब्ध बाजार आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,194 प्रति ग्राम है. वहीं, चांदी की कीमत करीब ₹254.90 से ₹260 प्रति ग्राम के बीच बनी हुई है. इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,54,900 से ₹2,60,000 तक पहुंच रही है.

24 कैरेट सोने का ताजा भाव

सबसे शुद्ध माने जाने वाले 24 कैरेट सोने की शुद्धता 99.9% होती है. 1 सितंबर को हरियाणा में इसका भाव ₹15,194 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. सोने की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए यह आज का प्रमुख बाजार भाव है.

22 और 18 कैरेट गोल्ड की कीमत

आभूषणों में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है. इसकी शुद्धता करीब 91.6% होती है और आज इसका भाव ₹14,470 प्रति ग्राम है.

वहीं, 75% शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,395 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमत उसकी शुद्धता के आधार पर तय होती है.

हरियाणा में चांदी कितने रुपये किलो?

चांदी की कीमतों पर नजर डालें तो 1 सितंबर 2026 को इसका भाव करीब ₹254.90 से ₹260 प्रति ग्राम है. 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,549 है, जबकि एक किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,54,900 से ₹2,60,000 के आसपास है.

बाजार में सोने-चांदी के भाव मांग, आपूर्ति और अन्य बाजार परिस्थितियों के साथ बदल सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में ताजा दर की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा.