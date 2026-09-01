Badshah-Isha Rikhi Divorce: सिर्फ 5 महीने में टूटी बादशाह और ईशा रिखी की शादी, सोशल मीडिया पर किया ऐलान

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Amit Upadhyay
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Badshah-Isha Rikhi Separation: रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने शादी के 5 महीने बाद अलग होने का ऐलान किया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर बताया कि उन्होंने आपसी सहमति और सम्मान के साथ अपने-अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया है।
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शादी के सिर्फ 5 महीने बाद रैपर बादशाह और ईशा रिखी ने रिश्ता खत्म करने का ऐलान किया है।

Badshah and Isha Rikhi Divorce: मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने शादी के महज पांच महीने बाद अलग होने का ऐलान किया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त बयान शेयर अपने रिश्ते को खत्म करने की जानकारी दी। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों पर भी अब विराम लग गया है। बादशाह और ईशा रिखी ने अपने-अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बयान शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। दोनों ने अपने फैसले को आपसी सम्मान के साथ लिया गया निर्णय बताया और लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की।

बादशाह और ईशा रिखी ने क्या कहा?

अपने बयान में बादशाह ने लिखा कि वह और ईशा रिखी आपसी सहमति से अलग होने और अपने-अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने साफ किया कि यह फैसला म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ लिया गया है। दोनों ने आगे लोगों से इस निजी समय में उनकी निजता का सम्मान करने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में यही उनका एकमात्र बयान होगा और लोगों से रिश्ते को लेकर किसी तरह की अटकलें या धारणाएं न बनाने की अपील की।

शादी के सिर्फ 5 महीने बाद हुए अलग

बादशाह और ईशा रिखी ने मार्च 2026 में एक निजी समारोह में शादी की थी। उनकी शादी काफी प्राइवेट रखी गई थी और इसकी तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर सामने आई थीं। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। अब सितंबर की शुरुआत में दोनों ने आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी है। पांच महीने बाद यह रिश्ता खत्म करने का फैसला सामने आया है। दोनों ने अपने बयान में अलग होने की वजह नहीं बताई है।

Badshah

कई हफ्तों से चल रही थीं अनबन की खबरें

बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते को लेकर अटकलें पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चल रही थीं। जुलाई में ऐसी चर्चाएं तेज हुई थीं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब दोनों ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि अलग होने की वजह को लेकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब अटकलें चल रही हैं।

बादशाह की रिखी से साथ थी दूसरी शादी

ईशा रिखी से शादी बादशाह की दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी शादी जैस्मिन मसीह से हुई थी। दोनों का रिश्ता 2020 में खत्म हुआ था। उस शादी से उनकी एक बेटी भी है। ईशा रिखी के साथ बादशाह के रिश्ते की खबरें शादी से पहले भी कई बार सामने आती रही थीं। हालांकि दोनों ने अपने निजी रिश्ते को लंबे समय तक सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा। तलाक की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब ईशा रिखी का नाम Bigg Boss 20 में कंटेस्टेंट के तौर पर जाने की चर्चा हैं।