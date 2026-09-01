LPG Price Hike: कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा, ₹9.50 बढ़ी कीमत, घरेलू गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं

Commercial LPG Cylinder Price Hike: सितंबर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 1 सितंबर 2026 से दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा और लखनऊ समेत कई प्रमुख शहरों में कमर्शियल सिलेंडर ₹9.50 महंगा हो गया है। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल LPG की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब जुलाई और अगस्त में लगातार दो महीनों तक 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम घटाए गए थे। सितंबर की नई कीमतें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और अन्य बिजनेस को प्रभावित करेंगी।
दिल्ली-मुंबई में कमर्शियल LPG का नया रेट
राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹9.50 बढ़कर ₹2747.50 हो गई है। अगस्त में इसकी कीमत ₹2738 थी। मुंबई में 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹9.50 बढ़कर ₹2701 हो गई है। दिल्ली और मुंबई में रेस्तरां, होटल, स्ट्रीट-फूड कारोबार और कैटरिंग जैसे बिजनेस बड़ी मात्रा में कमर्शियल LPG का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कीमत में मामूली बढ़ोतरी भी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले कारोबारों पर बोझ डाल सकती है। भारत में कमर्शियल LPG की कीमतें प्रमुख तेल कंपनियां जैसे- इंडियन ऑयल, एचपी गैस, भारत पेट्रोलियम मासिक कीमत समीक्षा के तहत बदलती हैं।
घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं
कमर्शियल LPG की कीमत बढ़ने के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार राहत मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम सितंबर में नहीं बदले हैं। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर ₹942, मुंबई में ₹941.50, कोलकाता में ₹968 और चेन्नई में ₹957.50 है। यह लगातार तीसरा महीना है जब 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। अगस्त में भी घरेलू LPG की कीमत स्थिर रही थी, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कटौती की गई थी।
अगस्त में कम हुए थे कमर्शियल LPG के दाम
सितंबर की बढ़ोतरी से पहले अगस्त में कमर्शियल LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली थी। 1 अगस्त 2026 को 19 किलो के सिलेंडर की कीमत दिल्ली में ₹202 घटकर ₹2,728 हो गई थी। मुंबई में ₹194 की कटौती के बाद कीमत ₹2,691.50 और कोलकाता में ₹209 की कटौती के बाद ₹2,872.50 हो गई थी। जुलाई में भी OMCs ने कमर्शियल LPG की कीमतों में कटौती की थी। 1 जुलाई 2026 को दिल्ली में 19 किलो Indane सिलेंडर की कीमत ₹2,930 थी, जबकि मुंबई में यह ₹2,885.50 थी।
सिलेंडर महंगा होने से आप पर क्या पड़ेगा असर?
कमर्शियल LPG का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैंटीन, कैटरिंग और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है। इसलिए सितंबर में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर इन कारोबारों की ईंधन लागत पर पड़ेगा। हालांकि एक सिलेंडर पर बढ़ोतरी सीमित है, लेकिन जिन व्यवसायों में रोजाना कई सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, वहां महीने के अंत तक अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से बाहर खाना-पीना और अन्य चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।