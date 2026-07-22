Eternal Q1 Result: Eternal को बंपर मुनाफा, Blinkit ने जबरदस्त कमाई की, Zomato ने भी खूब बटोरे

फूडटेक एवं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Eternal (पहले Zomato) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। कंपनी को सबसे ज्यादा राजस्व Blinkit से मिला है।

Eternal q1 result : फूडटेक एवं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Eternal (पहले Zomato) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। कंपनी ने जून तिमाही के वित्तीय नतीजे बुधवार को जारी दिए। कंपनी को इस तिमाही में साल दर साल आधार पर 92 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है।

राजस्व बढ़कर 20,211 पर पहुंचा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को दी गई जानकारी के मुताबिक, पहली तिमाही में ऑपरेशन से कंपनी का राजस्व बढ़कर 20,211 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह आंकड़ा महज 7,167 करोड़ रुपये था।

ऑपरेटिंग रेवेन्यू 17% बढ़ा

कंपनी के राजस्व में यह वृद्धि क्विक कॉमर्स कारोबार में आई ग्रोथ से हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 17% बढ़कर 17,634 करोड़ रुपये रहा। कंपनी कई कारोबारों का संचालन करती है, जिनमें फूड डिलीवरी मार्केटप्लेस, बी2बी सप्लाई प्लेटफॉर्म Hyperpure और क्विक कॉमर्स Blinkit शामिल हैं।

Blinkit ने सबसे ज्यादा कमाए

पहली तिमाही में Blinkit से कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला है। इस अवधि में इससे 15,664 करोड़ रुपये का कुल रेवेन्यू मिला जो पूरे रेवेन्यू का 77.5% है। इसके अलावा, फूड डिलीवरी बिजनेस Zomato ने ऑपरेटिव रेवेन्यू में 15.3% का योगदान दिया है, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 37% के उछाल के साथ 3,100 करोड़ रुपये है।

Hyperpure का प्रदर्शन खराब

इस बीच, इसके B2B सप्लाई बिजनेस, ‘हाइपरप्योर’ (Hyperpure) का रेवेन्यू तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 55% घटकर 1,034 करोड़ रुपये रह गया, जबकि बाहर जाकर खाने-पीने और घूमने-फिरने से जुड़े बिजनेस, ‘डिस्ट्रिक्ट’ (District) में 54% की बढ़ोतरी हुई और यह 318 करोड़ रुपये हो गया। दूसरे सेगमेंट से रेवेन्यू और नॉन-ऑपरेटिंग इनकम को मिलाकर, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की कुल इनकम बढ़कर 20,586 करोड़ रुपये हो गई।