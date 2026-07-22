Ind Vs Zim Live Streaming 1st T20I: कब शुरू होगा भारत-जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20, किस चैनल पर दिखेगा, लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

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Viplove Kumar
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भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई गुरुवार को खेला जाना है. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी हर किसी को चाहिए. हम आपको बता रहे हैं इससे जुड़ी हर बातें.
Ind Vs Zim Live Streaming 1st T20I
भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला गुरुवार 23 जुलाई को

नई दिल्ली. भारतीय टीम एक नए जोश और जीत की उम्मीद लेकर जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज खेलने उतरेगी. तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (23 जुलाई) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह पर आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले कप्तान बनाया गया था. बतौर टी20 कप्तान श्रेयस लगातार 6 मैच हार चुके हैं. उनके अपनी पहली जीत का इंतजार है.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने अब तक सात टी20 मुकाबले खेले हैं. इसमें टीम को सिर्फ एक जीत मिली है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज गंवानी पड़ी थी. ऐसे में जिम्बाब्वे दौरा उनके लिए वापसी का बड़ा मौका माना जा रहा है. कप्तान सिकंदर रजा ने सीरीज की शुरुआत से पहले कहा है कि मुकाबला बराबरी का होगा. इस सीरीज के एकतरफा होने की उम्मीद ना करें.

vaibhav sooryavanshi

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी निगाहें

15 साल युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा का केंद्र होंगे. उनके अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की संभावना है. संजू सैमसन के टीम से बाहर होने के बाद ओपनिंग की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों पर रहने की उम्मीद है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब वैभव के लिए बेहद खास मैदान है. इसी मैदान पर उन्होंने कुछ महीने पहले अंडर-19 विश्व कप फाइनल में शतक जड़कर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. अभिषेक शर्मा ने भी इसी मैदान पर अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक लगाया था.

VVS लक्ष्मण निभाएंगे कोच की भूमिका

इस दौरे पर नियमित मुख्य कोच गौतम गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण टीम के साथ हैं. माना जा रहा है कि उनकी कोचिंग शैली के कारण प्लेइंग इलेवन में बार-बार बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे. युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए जाएंगे.

मैच से जुड़ी अहम जानकारी

कब खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20I मुकाबला?

पहला मैच 23 जुलाई 2026 (गुरुवार) को खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20I मुकाबला?

पहला मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club), हरारे, जिम्बाब्वे में खेला जाएगा.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20I मुकाबला कब शुरू होगा?

मैच शाम 4:30 बजे IST (भारतीय समय) से शुरू होगा.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20I मुकाबला लीनियर टीवी पर कैसे देखें?

मैच Unite8 Sports चैनल पर लाइव प्रसारित होगा.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहले T20I मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप पर उपलब्ध होगी.

भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा, रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह।

जिम्बाब्वे की टीम

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगरावा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्जवा त्सिगा।