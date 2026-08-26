IMD Weather Alert: आज फिर बदलेगा मौसम ! दिल्ली में बादल, हरियाणा-पंजाब और हिमाचल में बारिश, देशभर का मौसम अपडेट

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Amit Upadhyay
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IMD India Weather Update August 26: मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त को दिल्ली-NCR में आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश हो सकती है। यूपी, एमपी और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी मानसून एक्टिव रहेगा।
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मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है।

IMD Weather Update 26 August 2026: देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। 26 अगस्त को दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बादल और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है, जबकि रात के समय कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों में भी कई जगह भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में बुधवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली के अधिकतर जिलों में दिन के दौरान हल्की बारिश की संभावना है। वहीं रात की ओर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। NCR के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं। IMD के अनुसार दिल्ली क्षेत्र का तापमान सुबह करीब 29°C दर्ज किया गया। आज अधिकतम तापमान करीब 33°C और न्यूनतम करीब 26°C रहने का अनुमान है।

हरियाणा के कई जिलों में बारिश के आसार

हरियाणा में बुधवार को मानसूनी गतिविधियों के कारण कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर समेत कई जिलों में मौसम बदल सकता है। हालांकि IMD के ताजा सब-डिवीजन वार बुलेटिन में हरियाणा के लिए 26 अगस्त को कोई अलग भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। इसलिए यहां बारिश की संभावना को सामान्य मानसूनी गतिविधि के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा के कई शहरों में सुबह तापमान करीब 28 से 31°C के बीच दर्ज किया गया। अंबाला करीब 31.2°C, हिसार 30.8°C, करनाल 28°C के आसपास दर्ज हुआ।

पंजाब में भी जारी रहेगा बारिश का दौर

पंजाब में भी बुधवार को कई इलाकों में बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब जैसे जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब के प्रमुख शहरों में सुबह मौसम गर्म और उमस भरा रहा। IMD के अनुसार अमृतसर में करीब 28°C, लुधियाना में 29.8°C और पटियाला में 31°C तापमान दर्ज किया गया। दिन में बादल और बारिश होने पर तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है।

हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बारिश

हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने से कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर और ऊना समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि 26 अगस्त के लिए IMD के ताजा सब-डिवीजन वार अपडेट में हिमाचल प्रदेश के लिए कोई भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। इसके बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश होने की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। IMD के मुताबिक 25 अगस्त को समाप्त 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की गई थी। ऐसे में बारिश के कारण पहाड़ी सड़कों पर फिसलन, भूस्खलन और स्थानीय जलभराव जैसी परेशानियां देखने को मिलीं। शिमला में सुबह तापमान 18.6°C, जबकि सुंदरनगर में करीब 25.9°C दर्ज किया गया।

UP, राजस्थान और मध्य भारत का मौसम

उत्तर प्रदेश में बुधवार को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में जारी रहने की संभावना है। IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में स्थानीय स्तर पर बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई हिस्सों में बारिश का दौर बना रह सकता है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है।

पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारत में भी बारिश

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। हालिया IMD रिपोर्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मेघालय में बहुत भारी बारिश दर्ज होने की जानकारी दी गई थी। दक्षिण और पश्चिम भारत में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश या गरज-चमक हो सकती है।