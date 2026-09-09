Ammy Virk News: कनाडा में पंजाबी सिंगर एमी विर्क की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बची जान, हमलावरों ने अपनी कार जलाई

Firing on Ammy Virk Car in Canada: कनाडा के एबॉट्सफोर्ड में पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क की कार पर फायरिंग की घटना सामने आई है। एमी विर्क एक शो के बाद दोस्तों के साथ कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं।

Punjabi Singer Ammy Virk News: कनाडा में पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्सफोर्ड में उनकी कार पर फायरिंग की गई। घटना के समय कार में एमी विर्क समेत चार लोग मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। फायरिंग के बाद कार की खिड़की के शीशे पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। कार बुलेटप्रूफ होने के कारण गोलियां अंदर मौजूद लोगों तक नहीं पहुंच सकीं।

शो के बाद घर लौट रहे थे एमी विर्क

बताया जा रहा है कि एमी विर्क एबॉट्सफोर्ड में अपना शो करने के बाद दोस्तों के साथ कार में जा रहे थे। इसी दौरान मैक्कलम रोड और साउथ फ्रेजर वे के पास उनकी कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं। एबॉट्सफोर्ड पुलिस ने फायरिंग की घटना की पुष्टि की है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि हमलावरों ने एमी विर्क को निशाना बनाया था या कार में मौजूद किसी दूसरे व्यक्ति को। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

हमलावरों ने अपनी कार में लगाई आग

पुलिस के अनुसार गोलीबारी के बाद वारदात में इस्तेमाल की गई कार को घटनास्थल से कुछ दूरी पर ले जाकर आग लगा दी गई। पुलिस अब इस वाहन और फायरिंग के बीच संबंध की जांच कर रही है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि वाहन को आग लगाने का मकसद सबूत मिटाना या पहचान छिपाना हो सकता है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला पहले से तय था या अचानक हुआ।

एक शख्स पर पहले भी हुई थी फायरिंग

रिपोर्ट के अनुसार एमी विर्क के साथ कार में मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति पहले भी गोलीबारी की घटना का शिकार हो चुका है। उस घटना में वह सुरक्षित बच गया था। पुलिस अब इस पुराने मामले को भी मौजूदा फायरिंग से जोड़कर देख रही है। जांच का एक अहम सवाल यह है कि क्या इस बार भी उसी व्यक्ति को निशाना बनाया गया था। ब्रिटिश कोलंबिया में पहले भी पंजाबी समुदाय से जुड़े लोगों और कारोबारियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की घटनाएं सामने आती रही हैं। पुलिस कई मामलों में संभावित गैंग कनेक्शन और टारगेटेड हमले के एंगल से जांच कर रही है।