UK Air Traffic Control: ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स पर पड़ा असर

UK Air Traffic Control Glitch: ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी से 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं। कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, जबकि बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी हुई। कई प्रमुख एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

UK Air Traffic Control Failure: ब्रिटेन में मंगलवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराब आ गई। इसकी वजह से देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, जबकि सैकड़ों फ्लाइट्स में देरी हुई। हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे और अपनी फ्लाइट का इंतजार करते नजर आए। इस तकनीकी समस्या का असर ब्रिटेन के साथ-साथ यूरोप के कई हिस्सों में जाने वाली उड़ानों पर भी पड़ा। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेस (NATS) की है। मंगलवार को इसके फ्लाइट डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में अचानक तकनीकी समस्या आ गई। समस्या सामने आते ही NATS ने इंजीनियरों की टीम को इसे ठीक करने के लिए लगाया। कुछ समय बाद NATS ने बताया कि तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया। उड़ानों का संचालन धीरे-धीरे सामान्य किया जा रहा है। एजेंसी ने यात्रियों और एयरलाइंस को हुई परेशानी के लिए माफी भी मांगी।

हीथ्रो समेत कई बड़े एयरपोर्ट प्रभावित

इस खराबी का असर ब्रिटेन के कई प्रमुख एयरपोर्ट पर दिखाई दिया। हीथ्रो, स्टैनस्टेड, लंदन सिटी, मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में परेशानी हुई। हीथ्रो पर खास तौर पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। कुछ समय के लिए आने वाली उड़ानों पर भी असर पड़ा और एयरपोर्ट को स्थिति सामान्य करने में समय लगा। यात्रियों को एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के ताजा स्टेटस की जानकारी लेने की सलाह दी गई। सिस्टम ठीक होने के बाद भी उड़ानों का शेड्यूल तुरंत सामान्य नहीं हो सका, क्योंकि पहले से हुई देरी का असर आगे की फ्लाइट्स पर भी पड़ा।

कई एयरलाइंस की सैकड़ों फ्लाइट्स लेट

तकनीकी खराबी का असर कई बड़ी एयरलाइंस पर पड़ा। ब्रिटिश एयरवेज, EasyJet, Ryanair, Wizz Air, KLM और Lufthansa की कई उड़ानों में देरी या बदलाव हुआ। EasyJet ने बताया कि उसकी कई उड़ानें प्रभावित हुईं। इसके कारण ब्रिटेन के अलावा यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी उड़ानों के शेड्यूल पर असर पड़ा। यात्रियों के लिए समस्या इसलिए भी बढ़ गई, क्योंकि एक फ्लाइट में हुई देरी का असर उसी विमान की आगे की उड़ानों पर भी पड़ता है। इस घटना के बाद कुछ एयरलाइंस ने ब्रिटेन की एयर ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। Ryanair और Wizz Air ने NATS में बड़े सुधार की मांग की है। Ryanair के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NATS के प्रमुख के इस्तीफे की मांग तक कर दी।

पहले भी हो चुकी है बड़ी तकनीकी खराबी

ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में पहले भी तकनीकी समस्याएं सामने आ चुकी हैं। 2023 में हुई एक बड़ी खराबी के कारण हजारों उड़ानें प्रभावित हुई थीं। NATS के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक उस घटना में करीब 1500 उड़ानें रद्द हुई थीं और 579 उड़ानों में औसतन करीब दो घंटे की देरी हुई थी। NATS का कहना है कि उस घटना के बाद सिस्टम की मजबूती बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए गए थे। NATS ने कहा है कि इस बार की तकनीकी समस्या के दौरान हवाई सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया। सिस्टम में गड़बड़ी आने के बाद उड़ानों की संख्या और संचालन को कंट्रोल किया गया। अब सिस्टम ठीक हो चुका है, लेकिन उड़ानों का पूरा शेड्यूल सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है।