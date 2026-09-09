Mirzapur The Movie BOC Day 5: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की कमाई ने उड़ाए होश, 5वें दिन भी नहीं थमा जलवा, जानें कलेक्शन

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 5: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म के पांचवे दिन का कलेक्शन कितना हुआ.

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 5: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने सिनेमाघरों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है. लोकप्रिय ‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी के कई चर्चित किरदारों और कलाकारों की वापसी ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा की है. पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रवि किशन की मौजूदगी फिल्म को लगातार चर्चा में बनाए हुए है. पांचवें दिन के आंकड़े भी संकेत दे रहे हैं कि शुरुआती क्रेज अभी कम नहीं हुआ है.

Day 5 में ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने कितने करोड़ कमाए?

फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 15.85 करोड़ रुपये नेट का कारोबार किया. Sacnilk के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, Day 5 पर फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 45.98 प्रतिशत रही. इस कमाई के साथ भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन बढ़कर 125.60 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं, फिल्म की भारत में ग्रॉस कमाई अब 149.97 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. आमतौर पर ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ‘मिर्जापुर: द मूवी’ पांचवें दिन भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है.

विदेशों में भी जारी है फिल्म का दमदार प्रदर्शन

घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा फिल्म का प्रदर्शन विदेशी बाजारों में भी मजबूत बना हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, Day 5 पर फिल्म ने विदेशों से करीब 3.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 27 करोड़ रुपये हो गया है.

पांच दिनों में ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 176.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. मौजूदा रफ्तार को देखते हुए फिल्म के जल्द ही 200 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड आंकड़े को पार करने की उम्मीद मजबूत नजर आ रही है. फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता और दर्शकों की लगातार दिलचस्पी फिल्म के थिएट्रिकल रन के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है.