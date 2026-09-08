Nepal Earthquake: फ्लैश फ्लड में 1300 से ज्यादा मौत, अब नेपाल की राजधानी भूकंप से कांपी, 5.0 की तीव्रता

नई दिल्ली. फ्लैश फ्लड की वजह से नेपाल में मची तबाही के बाद अब देश को मंगलवार रात को भूकंप का सामना करना पड़ा. जब लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे तभी एक बार फिर धरती कांप उठी. नेपाल में आई इस बार के भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 5.0 दर्ज की गई. जानकारी के मुताबिक भूकंप का झटका रात 9 बजकर 38 मिनट 39 सेकंड (IST) पर महसूस किया गया. इस समय यह देश पहले से ही विनाशकारी फ्लैश फ्लड की त्रासदी झेल रहा है. इस भूकंप ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया.
भूकंपीय रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर करीब 143 किलोमीटर की गहराई में था. बताया जा रहा है कि भूकंप का मुख्य स्थान राजधानी काठमांडू से तकरीबन 196 किलोमीटर की दूरी पर था. इसे उत्तर-पश्चिम के इलाकों में महसूस किया गया. भूकंप के केंद्र की बात करें तो निर्देशांक 29.022 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83.978 डिग्री पूर्व देशांतर दर्ज किया गया है. जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें इस भूकंपीय घटना की स्थिति ‘Reviewed’ बताई गई है.
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— DD News (@DDNewslive) September 8, 2026
बाढ़ की त्रासदी के बीच आया भूकंप
गौरतलब है कि इस समय जो नेपाल की हालत है उससे हर कोई दुखी है. देश 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद राहत और बचाव अभियान में जुटा हुआ है. अचानक आई इस बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली. साथ ही बड़े पैमाने पर जान-माल को नुकसान पहुंचाया है. नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक मंगलवार तक बाढ़ और इससे जुड़ी घटनाओं में 1357 लोगों की मौत हो चुकी थी. वहीं 5326 लोग अब भी इस भीषण त्रासदी में लापता हैं. राहत और बचाव दलों ने अब तक 13583 लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया है.