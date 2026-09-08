Nepal Earthquake: फ्लैश फ्लड में 1300 से ज्यादा मौत, अब नेपाल की राजधानी भूकंप से कांपी, 5.0 की तीव्रता

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Viplove Kumar
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नेपाल में मंगलवार रात एक बार फिर धरती कांप उठी. देश में 5.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप का झटका रात 9 बजकर 38 मिनट 39 सेकंड (IST) पर महसूस किया गया.
Earthquake
नेपाल में आया भूकंप

नई दिल्ली. फ्लैश फ्लड की वजह से नेपाल में मची तबाही के बाद अब देश को मंगलवार रात को भूकंप का सामना करना पड़ा. जब लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे तभी एक बार फिर धरती कांप उठी. नेपाल में आई इस बार के भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 5.0 दर्ज की गई. जानकारी के मुताबिक भूकंप का झटका रात 9 बजकर 38 मिनट 39 सेकंड (IST) पर महसूस किया गया. इस समय यह देश पहले से ही विनाशकारी फ्लैश फ्लड की त्रासदी झेल रहा है. इस भूकंप ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया.

भूकंपीय रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर करीब 143 किलोमीटर की गहराई में था. बताया जा रहा है कि भूकंप का मुख्य स्थान राजधानी काठमांडू से तकरीबन 196 किलोमीटर की दूरी पर था. इसे उत्तर-पश्चिम के इलाकों में महसूस किया गया. भूकंप के केंद्र की बात करें तो निर्देशांक 29.022 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83.978 डिग्री पूर्व देशांतर दर्ज किया गया है. जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें इस भूकंपीय घटना की स्थिति ‘Reviewed’ बताई गई है.

बाढ़ की त्रासदी के बीच आया भूकंप

गौरतलब है कि इस समय जो नेपाल की हालत है उससे हर कोई दुखी है. देश 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद राहत और बचाव अभियान में जुटा हुआ है. अचानक आई इस बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली. साथ ही बड़े पैमाने पर जान-माल को नुकसान पहुंचाया है. नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक मंगलवार तक बाढ़ और इससे जुड़ी घटनाओं में 1357 लोगों की मौत हो चुकी थी. वहीं 5326 लोग अब भी इस भीषण त्रासदी में लापता हैं. राहत और बचाव दलों ने अब तक 13583 लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया है.

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Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।