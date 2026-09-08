Chandigarh News: चंडीगढ़ में सफर मुश्किल! Ola के बाद Uber-Rapido पर भी लगा बैन, 6 माह के लिए लाइसेंस निलंबित

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Viplove Kumar
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चंडीगढ़ प्रशासन ने कैब एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए Uber और Rapido के एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिए हैं।
ओला के बाद अब उबर और रैपिडो पर भी कार्रवाई, चंडीगढ़ में छह महीने के लिए लाइसेंस निलंबित

चंडीगढ़. चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है. उन्होंने कैब एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि Uber और Rapido के एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिए हैं. प्रशासन की तरफ जो जानकारी दी गई है उसमें दोनों कंपनियां चंडीगढ़ एग्रीगेटर पॉलिसी, 2025 के निर्धारित नियमों का पालन करने में नाकाम रही. यह पहला मामला नहीं है इससे पहले भी ओला के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है.

Uber और Rapido के लाइसेंस राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) की तरफ जारी आदेश के मुताबिक तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं. प्रशासन की तरफ से इस मामले में बताया गया कि दोनों कंपनियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे. उन्होंने नियमों का अनुपालन नहीं किया. आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था. ऐसा नहीं किया गया और कंपनियों की ओर से जो जवाब आया वो भी संतोषजनक नहीं था.

नियमों के उल्लंघन का मामला

उबेर और रैपिडो पर प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई के पीछे चंडीगढ़ एग्रीगेटर पॉलिसी, 2025 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला दिया है. इनके प्रावधान की बात करें तो गैर-व्यावसायिक वाहनों के संचालन और इससे जुड़े बाकी निर्धारित नियमों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें आती हैं. इस मामले पर और ज्यादा जानकार देते हुए अधिकारियों द्वारा बताया गया कि फैसला अचानक नहीं लिया गया. इसे लेकर कंपनियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे. नोटिस के बावजूद स्थिति में जिस सुधार की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुआ और लाइसेंस निलंबित करने का फैसला लिया गया.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।