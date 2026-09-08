Ludhiana News: लुधियाना में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान, जूतों की माला डालने पर भड़के लोग

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Viplove Kumar
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जालंधर बाईपास चौक पर मंगलवार को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.
लुधियाना में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान

लुधियाना. जालंधर में मंगलवार को बाईपास चौक पर हुई एक घटना ने इलाके का माहौल तनावपूर्ण कर दिया. बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के साथ आपत्तिजनक हरकत पर लोग भड़क उठे. उनकी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी प्रतिमा के गले में जूतों का हार डाल दिया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और वाल्मीकि समाज के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

लुधियाना के जलंधर में बाईपास चौक पर हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही आस पास के लोग मौके पर पहुंच गए. सबके अंदर बाबा साहब का अपमान किए जाने पर रोस था. घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग चौक पर जमा हो गए. वहां पर लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोगों की बढ़ती संख्या और धरना देने की वजह से देखते ही देखते चौक और आसपास के इलाकों में जाम लग गया. यहां यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया. काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही.

जो लोग धरना देने के लिए चौक पर जमा हुए थे उन प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस प्रशासन से इस बात की मांग की गई है कि जिसने भी उनकी प्रतिमा के साथ ऐसी आपत्तिजनक हरकत की है उस व्यक्ति की जल्द पहचान हो. प्रदर्शनकारियों ने अज्ञान व्यक्ति जो इस घटना का आरोपी है उसकी गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस घटना ने तूल पकड़ चुका था लेकिन इसे शांत करा लिया गया. लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है. प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा

जानकारी के मुताबिक मामले की सूचना मिलने के बाद एडीसीपी-1 समीर वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. प्रदर्शन कर रहे लोगों से उन्होंने खुद जाकर बात की. उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जिसे भी इस मामले में दोषी पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।