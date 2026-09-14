Jemima Goldsmith Marriage: 52 की उम्र में जेमिमा गोल्डस्मिथ ने रचाई दूसरी शादी, कौन हैं अरबपति कैमरन ओ’राइली?

Jemima Goldsmith Marriage: जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अरबपति फाइनेंसर कैमरन ओ'राइली से शादी कर ली है. दोनों की मुलाकात डॉक्यूमेंट्री के काम के दौरान हुई थी और एक साल से अधिक डेटिंग के बाद विवाह किया.

Jemima Goldsmith Marriage: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अरबपति फाइनेंसर कैमरन ओ’राइली से शादी कर ली है. दोनों का विवाह करीब एक सप्ताह पहले हुआ. 52 वर्षीय जेमिमा पटकथा लेखिका और डॉक्यूमेंट्री निर्माता हैं. वह दिवंगत राजकुमारी डायना की करीबी मित्र भी रही हैं.

कौन हैं कैमरन ओ’राइली? (Who is Cameron O’Reilly)

62 वर्षीय कैमरन ओ’राइली का जन्म 28 अप्रैल 1964 को डबलिन में एंथनी कैमरन ओ’राइली के रूप में हुआ था. उनके पास आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है. उनके पिता टोनी ओ’राइली आयरलैंड के प्रमुख मीडिया कारोबारी थे, जबकि उनकी मां ऑस्ट्रेलियाई थीं. ओ’राइली ने ऑक्सफोर्ड से शिक्षा हासिल की और करियर की शुरुआत गोल्डमैन सैक्स से की.

बाद में उन्होंने अपने पिता की कंपनी ‘इंडिपेंडेंट न्यूज एंड मीडिया’ में करीब एक दशक काम किया. इसके बाद वह ऑस्ट्रेलियाई कंपनी APN न्यूज एंड मीडिया से जुड़े. वर्ष 2000 में उन्होंने वहां चीफ एग्जीक्यूटिव का पद छोड़ दिया.

बेयार्ड कैपिटल की स्थापना

2003 में ओ’राइली ने ‘बेयार्ड कैपिटल’ नाम से प्राइवेट इक्विटी फंड शुरू किया और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव बने. वर्ष 2011 में उन्होंने ऊर्जा मीटरिंग कंपनी ‘लैंडिस+गायर’ को 2.3 बिलियन डॉलर में तोशिबा को बेच दिया.

ओ’राइली चार बच्चों के पिता हैं. उनकी पहली शादी इल्से ओ’राइली से हुई थी. दोनों की मुलाकात ब्लाइंड डेट पर हुई थी और 1992 में सगाई हु. करीब 20 साल की शादी के बाद दोनों 2022 में अलग हो गए. वह 2010 से स्विट्जरलैंड के ज़ुग में रह रहे हैं.

काम के दौरान हुई जेमिमा से मुलाकात

जेमिमा और ओ’राइली की पहली मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी. दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में रुचि रखते हैं. ओ’राइली बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं. दोस्ती के बाद दोनों ने डेटिंग शुरू की और शादी से पहले एक साल से अधिक समय तक साथ रहे.

करीबी सूत्र के मुताबिक, ओ’राइली बेहद निजी स्वभाव के हैं और जेमिमा उनकी निजता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. दोनों अपना समय स्विट्जरलैंड स्थित ओ’राइली के घर और वेस्ट लंदन स्थित जेमिमा के घर के बीच बिताते हैं.

जेमिमा गोल्डस्मिथ का परिचय

जेमिमा मार्सेल गोल्डस्मिथ का जन्म 30 जनवरी 1974 को लंदन के चेल्सी में हुआ था. उन्होंने ‘इंस्टिंक्ट प्रोडक्शंस’ नाम की टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की थी. उनके पिता दिवंगत अरबपति सर जेम्स गोल्डस्मिथ थे, जबकि उनकी मां लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ का अक्टूबर 2025 में निधन हुआ.