Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान निकाय में BJP की जीत, 4023 वार्ड पर कब्जा, कांग्रेस के खाते में 3438 सीट

309 नगरीय निकायों के लिए कराए गए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सबसे ज्यादा सीट पर जीत मिली. दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही. 9,896 घोषित वार्डों के नतीजों में BJP ने 4,023 वार्डों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस की बात करें तो उसके खाते में 3,438 वार्ड आए हैं.

नई दिल्ली. 9 सितंबर और 11 सितंबर को दो चरणों में कराए गए राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे सामने आ गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है. 309 नगरीय निकायों के लिए कराए गए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सबसे ज्यादा सीट पर जीत मिली. दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही. 9,896 घोषित वार्डों के नतीजों में BJP ने 4,023 वार्डों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस की बात करें तो उसके खाते में 3,438 वार्ड आए हैं.

राजस्थान में कराए गए इस निकाय चुनाव की वीडियो वोट पड़ने के बाद से ही लगातार सामने आ रहे थे. अब इसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में इस बार नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका के चुनाव दो चरणों में कराने की घोषणा की थी. पहले चरण की बात करें तो 9 सितंबर 2026 को मतदान हुआ था.



राज्य की 162 नगरीय निकायों के लिए इस दौरान वोट डाले गए. वहीं दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान कराया गया. 147 नगरीय निकाय इसमें शामिल थे. राजस्थान की राजधानी जयपुर के अलावा प्रमुख शहर जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर के नगर निगम भी शामिल रहे.

राजस्थान में हुए निकाय चुनाव के दोनों चरणों को मिलाकर कुल 10167 वार्डों के लिए मतदान हुआ था. सोमवार, 14 सितंबर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई. बहुत जल्दी ही रुझान सामने आने लगे और इसके बाद अलग-अलग शहरों के नतीजे सामने आते ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई. BJP और कांग्रेस के बीच राजस्थान के ज्यादातर वाड पर सीधी टक्कर देखने को मिली. वहीं बारां में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की.