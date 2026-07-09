US Iran War Air Strike: ईरान ने कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना

अमेरिका ने बुधवार देर रात ईरान के भीतर 90 से ज्यादा ठिकानों पर किए थे हमले
US Iran War Air Strike, (आज समाज), तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी: ईरान ने अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों का आज कड़ा जवाब दिया है। कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने ड्रोन हमले किए। ईरानी सेना ने कहा कि वह अमेरिकी हमलों का जवाब देती रहेगी। ईरानी सेना के मुताबिक, हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर के अर्ली वॉर्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। इन हमलों के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इन हमलों से ईरान के अहवाज में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं कि तेहरान समझौते का पालन करेगा।
परमाणु बिजली संयंत्र और खार्ग द्वीप को निशाना बनाए जाने की खबर गलत
बुशहर के गवर्नर मोहम्मद मोजफ्फरी ने कहा कि बुधवार सुबह अमेरिका ने बुशहर शहर पर फिर हमला किया, लेकिन परमाणु बिजली संयंत्र और खार्ग द्वीप को निशाना बनाए जाने की खबर गलत है।
कच्चा तेल लेकर जा रहा भारतीय झंडे वाला जहाज होर्मुज से वापस लौटा
सीएनएन के मुताबिक, होर्मुज में बढ़ते तनाव के बाद कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा भारतीय झंडे वाला टैंकर लीला वादिनार बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान के तट से वापस लौट गया।
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