Covid: आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत

मृतक के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग भी की जा रही है। इलाके में सैनिटाइजेशन भी शुरू कर दिया है

Covid, (आज समाज), अमरावती: आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक 46 वर्षीय व्यक्ति की कोविड-19 के कारण मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब का सेवन करता था और उसे तेज सांस फूलने तथा खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रवि बाबू ने इस मामले की जानकारी दी। जांच के दौरान पता चला कि उसके दोनों फेफड़े गंभीर रूप से संक्रमित हो चुके थे और निमोनिया का शिकार हो चुके थे। 4 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।

कडप्पा और तिरुपति जिलों में कोरोना के 5 और पॉजिटिव मरीज मिले

कोरोना से मौत के बाद राज्यभर में समीक्षा कराई गई। इस दौरान कडप्पा और तिरुपति जिलों में 5 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर ने राज्य के सरकारी अस्पतालों से आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, आॅक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों, रैपिड टेस्ट किट, एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता का ब्यौरा मांगा है।

भारत में कोरोना से हुई थी 47 लाख मौतें

भारत में कोविड से आधिकारिक तौर पर 2022 के अंत तक करीब 5.3 लाख मौतें दर्ज की गई थीं। हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया कि महामारी से भारत में लगभग 47 लाख मौतें हुई।

विशेषज्ञों ने दी सतर्क रहने की सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय नागरिकों को अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है और लोग सामान्य जीवन में लौटने से पहले सावधानी बरतें। इसके साथ ही, संभावित लक्षणों पर नजर रखना और समय पर इलाज कराना भी आवश्यक है।

टीकाकरण में तेजी लाने की कोशिश कर रही सरकार

राज्य सरकार टीकाकरण में तेजी लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे मामलों से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या लोग कोविड-19 को लेकर पर्याप्त सावधान हैं। जैसे-जैसे मामले बढ़ रहे हैं, नागरिकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। केवल व्यक्तिगत सुरक्षा ही संक्रमण को रोकने में सहायक होगी।

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