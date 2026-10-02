‘उसने मुझे मारा’… फ्लाईदुबई की फ्लाइट में भारतीय पायलट पर चाकू से हमला, बचाई 174 यात्रियों की जान, वीडियो ने मचाया हडकंप

भारतीय पायलट स्मित मच्छर की फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 के अंदर का नया वीडियो सामने आया है. इसमें विमान के यात्रियों और चालक दल को कथित तौर पर ओमानी सह-पायलट की कोशिश को नाकाम करते देखा जा सकता है.

नई दिल्ली. भारतीय पायलट स्मित मच्छर की बहादुरी की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है. फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 के अंदर का नया वीडियो सामने आया है. इसमें विमान के यात्रियों और चालक दल को कथित तौर पर ओमानी सह-पायलट की कोशिश को नाकाम करते देखा जा सकता है. वह विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश कर रहा था. यह विमान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से इजरायल जा रहा था. स्मित मच्छर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई की.

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद से ही हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो कॉकपिट के पास की सीट से मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया था. वीडियो में यात्रियों को अंग्रेजी और हिब्रू भाषा में चिल्लाते हुए सुना जा सकता है. एक व्यक्ति कहता है, “उसने विमान को क्रैश करने की कोशिश की.” यह बात कथित तौर पर सह-पायलट को लेकर कही जा रही थी. इसने फ्लाइट कैप्टन स्मित मच्छर पर चाकू से जानलेवा हमला किया था. स्मित मच्छर भारतीय पायलट हैं.

स्मित मच्छर की बहादुरी से लड़ने वाले इस वीडियो को इजरायल के चैनल 12 पर भी टेलीकास्ट किया गया. फुटेज में एक व्यक्ति कॉकपिट के अंदर मौजूद लोगों से “शांत रहने” और “बाहर निकलकर उसे बाहर निकालने” के लिए कहता सुनाई देता है. इतना ही नहीं वह केबिन में जो यात्री मौजूद थे उनसे अपनी सीटों पर बैठने को कहता है. इस दौरान चालक दल का एक सदस्य यात्रियों से आकर पूछता है, “क्या कोई डॉक्टर है?”

कई बार पूछने के बाद इजरायली डेंटिस्ट डॉ. शोता मुसायेव कॉकपिट के पास दिखाई देते हैं. हिब्रू में कुछ कहते हैं. कैमरे का एंगल ऐसा है कि कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं देता. इसके बाद वीडियो में कैप्टन मच्छर दिखाई देते हैं. वह कॉकपिट के बाहर जमीन पर खून से लथपथ पड़े नजर आते हैं. कैप्टन कहते हैं कि उनको को-पायलट ने “कई बार मारा.” उन्होंने बताया कि उनका हाथ बुरी तरह से घायल है और इसे हिसा नहीं पा रहे. रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी कैप्टन मच्छर ने कॉकपिट का दरवाजा किसी तरह से खोला और यात्रियों की जान बचाई. आपको बता दें कि विमान में 174 लोग यात्रा कर रहे थे.

वीडियो में एक व्यक्ति हिब्रू में कहता है, “यही वह व्यक्ति है जो पायलट को चाकू मारना चाहता था.” इसके बाद वह अपनी बात सुधारते हुए कहता है कि “चाकू मारना चाहता था” नहीं, बल्कि “उसी ने पायलट को चाकू मारा था।” यह अनुवाद Times of Israel की रिपोर्ट में दिया गया है. इसके बाद विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान के दरवाजे के बाहर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चिकित्सा कर्मी कैप्टन मच्छर का इलाज करते दिखाई देते हैं.

जानकारी के मुताबिक जिस को पायलट ने कैप्टन स्मिथ पर हमला किया था उसे विमान के अंदर मौजूद लोगों मे बांध कर रखा और पुलिस को कॉल किया. वो घुटनों के बल बैठा दिखाई दे रहा था और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे.. एक यात्री हिब्रू में कहता है, “कोई उसे रिहा नहीं करेगा.” फ्लाईदुबई के चालक दल के एक सदस्य को अंग्रेजी में कहते सुना जाता है, “यह एक आतंकवादी है, समझ रहे हैं? हमें पुलिस चाहिए.” एक अन्य व्यक्ति कहता है, “वह कहीं नहीं जा सकता. वह हमारे साथ यहीं है.”