Canada Family Sponsorship: कनाडा में माता-पिता और दादा-दादी को ले जाना होगा मुश्किल, फैमिली स्पॉन्सरशिप पर लगी रोक !

Canada Family Reunification Program: कनाडा सरकार ने 2026 के लिए फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत माता-पिता और दादा-दादी को बुलाने के नए एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पहले से पेंडिंग करीब 60,500 मामलों को निपटाने पर ध्यान देगा। हालांकि परिवार के साथ लंबे समय तक रहने के लिए सुपर वीजा एक विकल्प अभी भी बना रहेगा।

Canada Immigration Update: कनाडा में रहने वाले हजारों भारतीयों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कनाडा सरकार ने फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के जरिए माता-पिता और दादा-दादी को हमेशा के लिए बुलाने वाली प्रक्रिया के लिए नए आवेदन पर साल 2026 के अंत तक रोक लगा दी है। इस प्रोग्राम के जरिए कनाडा के नागरिक और स्थायी निवासी (Permanent Residents) अपने परिवार के करीबी सदस्यों को कनाडा में बसाने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं।

कनाडा का यह कार्यक्रम फैमिली रीयूनियन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परिवारों को एक साथ रहने का अवसर देना है। इसके तहत पात्र नागरिक या PR अपने माता-पिता और दादा-दादी को कनाडा में स्थायी निवास यानी परमानेंट रेजिडेंस दिलाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बढ़ते बैकलॉग और पेंडिंग मामलों को देखते हुए सरकार ने फिलहाल नए आवेदन लेने के बजाय पुराने मामलों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।

कनाडा में पंजाब के लाखों लोग

कनाडा में लगभग 9.5 लाख से 10 लाख पंजाबी मूल के लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का करीब 2.6% हैं। हर साल हजारों पंजाबी कनाडा पहुंचते हैं और बाद में वे वहां के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद वे अपने परिवार को स्पॉन्सर करके कनाडा बुला सकते हैं। फिलहाल इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए हजारों लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि यह रोक पेडिंग मामलों के निपटते ही खत्म हो जाएगी और फिर से आवेदन शुरू हो जाएंगे।

पेंडिंग मामलों का जल्द होगा निपटान

कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट (IRCC) ने जानकारी दी है कि साल 2026 में माता-पिता और दादा-दादी के लिए नई फैमिली स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसका मतलब है कि कनाडा में रहने वाले स्थायी निवासी और पात्र नागरिक इस साल अपने माता-पिता या ग्रैंडपेरेंट्स को स्थायी रूप से बुलाने के लिए नया आवेदन जमा नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और पहले से पेंडिंग आवेदनों को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

60 हजार से ज्यादा आवेदन अभी पेंडिंग

कनाडा के इमिग्नेशन डिपार्टमेंट के अनुसार इस समय पैरेंट्स और ग्रैंडपेरेंट्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत लगभग 60,500 आवेदन प्रक्रिया में हैं। इन मामलों को पूरा करने में काफी समय लग रहा है। क्यूबेक प्रांत में आवेदकों को औसतन करीब साढ़े पांच साल तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि अन्य प्रांतों में प्रतीक्षा अवधि लगभग 3 साल तक पहुंच रही है। सरकार का मानना है कि नए आवेदन शुरू करने से लंबित मामलों का दबाव और बढ़ सकता है। इसलिए पहले पुराने आवेदनों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

पुराने आवेदकों को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका

कनाडा सरकार ने बताया है कि वर्ष 2026 में केवल पहले से मौजूद आवेदनों में से सीमित संख्या में लोगों को ही आगे की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा। करीब 15,000 पुराने आवेदकों को आवेदन आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। इस योजना में पहले भी आवेदन संख्या को नियंत्रित करने के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 2020 में शुरू किए गए इस सिस्टम में बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि दिखाई थी, लेकिन तय संख्या के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया गया।

Super Visa बना नया ऑप्शन

जिन लोगों की इच्छा अपने माता-पिता या दादा-दादी को कनाडा में लंबे समय तक साथ रखने की है, उनके लिए सरकार ने सुपर वीजा (Super Visa) को एक विकल्प बताया है। इस वीजा के जरिए पात्र माता-पिता और दादा-दादी कनाडा में लंबे समय तक रह सकते हैं। सुपर वीजा स्थायी निवास यानी PR नहीं देता है, लेकिन यह परिवारों को लंबे समय तक साथ रहने का मौका देता है। सरकार का कहना है कि फैमिली स्पॉन्सरशिप सिस्टम में सुधार और लंबित मामलों को कम करने के बाद भविष्य की आवेदन प्रक्रिया को लेकर नए फैसले लिए जाएंगे।