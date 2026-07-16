Nick Jonas First Message Priyanka Chopra: निक जोनस का पहला मैसेज बना था प्यार की शुरुआत, शादी के 8 साल बाद प्रियंका ने खोला राज

How Priyanka Chopra and Nick Jonas Met: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपने रोमांस की शुरुआत के पीछे की दिल को छू लेने वाली कहानी बताई है।

Nick Jonas First Message Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस आठ साल से शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है जितनी पहले थी। यह कपल रिलेशनशिप गोल्स सेट करता रहता है, और फैंस उनकी केमिस्ट्री को देखकर खुश होते हैं। जबकि सभी जानते थे कि उनका रोमांस सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था, निक ने अब उस मैसेज का खुलासा किया है जिससे यह सब शुरू हुआ था।

निक जोनस ने प्रियंका को भेजा पहला मैसेज शेयर किया

हाल ही में जोनस पॉडकास्ट पर आने के दौरान, निक जोनस ने X (पहले ट्विटर) पर प्रियंका चोपड़ा को भेजे गए पहले डायरेक्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया। अपने रिश्ते की शुरुआत को याद करते हुए, उन्होंने बताया कि उनके भाई केविन जोनस ने उन्हें पहली बार प्रियंका की हिट टीवी सीरीज़ क्वांटिको से मिलवाया था।

शो को प्रमोट करने वाला एक बिलबोर्ड देखने के बाद, निक ने ट्विटर पर प्रियंका को सर्च किया ताकि यह देख सकें कि क्या वह उन्हें फॉलो करती हैं। तभी उन्होंने एक चांस लेने और उन्हें मैसेज करने का फैसला किया।

वो DM जिसने सब कुछ बदल दिया

निक का पहला मैसेज था: “हाय, मैंने कुछ कॉमन दोस्तों से सुना है कि हमें मिलना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। क्या तुम लॉस एंजिल्स में हो?”

प्रियंका ने जवाब दिया: “हाय… ग्राहम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। चलो प्राइवेटली टेक्स्ट करते हैं क्योंकि मेरी टीम के पास मेरे ट्विटर अकाउंट का एक्सेस है।” उस आसान सी बातचीत से एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जो आगे चलकर हॉलीवुड की सबसे पसंदीदा लव स्टोरीज़ में से एक बन गई।

निक ने मांगी सेल्फी

प्रियंका ने बताया कि निक को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में उनसे चैट कर रहा है। यह पक्का करने के लिए कि यह सच में प्रियंका है, उसने उनसे एक सेल्फी भेजने को कहा। उसने खुशी-खुशी उसे एक फैशन शो के अगले दिन ली गई एक तस्वीर भेज दी।

दोनों रेगुलर टेक्स्टिंग करते रहे, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, और लगभग डेढ़ साल बाद, उन्होंने एक ग्रैंड वेडिंग में शादी करने से पहले सगाई कर ली।

निक, प्रियंका से ज़्यादा बॉलीवुड गॉसिप के फैन हैं

इस कपल ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में एक मज़ेदार बात भी शेयर की। प्रियंका ने माना कि निक अक्सर बॉलीवुड गॉसिप के बारे में उनसे ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने मज़ाक में कहा कि जब भी वह किसी से किसी सेलिब्रिटी को अपना अभिवादन देने के लिए कहती हैं, तो निक तुरंत उन्हें बताते हैं कि क्या उस व्यक्ति का अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो गया है।

निक हँसे और माना कि बॉलीवुड गॉसिप से अपडेट रहना पिछले कुछ सालों में उनका पसंदीदा शौक बन गया है। उन्होंने यह भी माना कि लेटेस्ट एंटरटेनमेंट बज़ से अपडेट रहने के लिए वह कुछ लोगों को ऑनलाइन “घोस्ट फॉलो” करते हैं।

एक मैसेज से शुरू हुई लव स्टोरी

सोशल मीडिया पर एक सिंपल DM से शुरू हुई लव स्टोरी आखिरकार ज़िंदगी भर चलने वाली लव स्टोरी बन गई। अपनी शादी के आठ साल बाद भी, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपने प्यारे रिश्ते से फैंस का मनोरंजन करते रहते हैं, यह साबित करते हुए कि कभी-कभी एक मैसेज सब कुछ बदल सकता है।