World Map Change: अब नक्शे पर ज्यादा बड़ा दिखेगा अफ्रीका, UN में 164 देशों ने किया समर्थन, अमेरिका ने किया विरोध

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Amit Upadhyay
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UN Backs New World Map: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया के नक्शे पर महाद्वीपों का आकार ज्यादा सटीक तरीके से दिखाने वाले इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन का प्रस्ताव मंजूर किया है। प्रस्ताव के पक्ष में 164 देशों ने वोट किया, जबकि अमेरिका ने इसका विरोध किया और 6 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई।
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यूनाइडेट नेशंस जनरल असेंबली ने दुनिया के नक्शे पर महाद्वीपों का आकार सही तरीके से दिखाने वाले इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन के प्रस्ताव को मंजूर किया है।

Africa’s True Size on World Map: दुनिया का नक्शा देखने का तरीका अब बदल सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका मकसद दुनिया के नक्शे पर महाद्वीपों का आकार वास्तविकता के ज्यादा करीब दिखाना है। इस प्रस्ताव के तहत इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन (Equal Earth projection) को बढ़ावा देने की बात कही गई है। शुक्रवार को हुई वोटिंग में प्रस्ताव के पक्ष में 164 देशों ने वोट किया, जबकि अमेरिका ने इसके खिलाफ वोट दिया। 6 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यह प्रस्ताव अफ्रीकी देशों की पहल पर लाया गया था और इसका मकसद खास तौर पर अफ्रीका के वास्तविक आकार को सही तरीके से दिखाना है। आसान भाषा में समझें, तो अब अफ्रीका दुनिया के नक्शे पर पहले से ज्यादा बड़ा नजर आएगा।

अफ्रीका अब क्यों दिखेगा बड़ा?

आपने स्कूल की किताबों, टीवी या इंटरनेट पर जो दुनिया का नक्शा देखा है, वह अक्सर मर्केटर प्रोजेक्शन पर आधारित होता है। इसे 1569 में फ्लेमिश कार्टोग्राफर गेरार्डस मर्केटर ने तैयार किया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री यात्रा के लिए दिशाओं और कोणों को सही तरीके से दिखाना था। समस्या यह है कि इस नक्शे में धरती के कुछ हिस्सों का वास्तविक आकार सही नहीं दिखता। खासकर भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र छोटे दिखाई देते हैं, जबकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के करीब के इलाके अपने वास्तविक आकार से काफी बड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि पुराने नक्शे में अफ्रीका यूरोप और उत्तरी अमेरिका की तुलना में छोटा दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता में अफ्रीका दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक है।

ग्रीनलैंड और अफ्रीका की चर्चा क्यों?

मर्केटर नक्शे की सबसे बड़ी कमियों में ग्रीनलैंड और अफ्रीका का उदाहरण दिया जाता है। पुराने नक्शे को देखने पर कई बार ग्रीनलैंड अफ्रीका के लगभग बराबर आकार का दिखाई देता है। वास्तविक क्षेत्रफल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से करीब 14 गुना बड़ा है। नए नक्शे में यह अंतर ज्यादा सही तरीके से दिखाई देता है। नया नक्शा अफ्रीका को वास्तव में बड़ा नहीं बना रहा है। अफ्रीका का आकार पहले से उतना ही है। बदलाव सिर्फ इस बात में है कि नक्शे पर उसे किस अनुपात में दिखाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महाद्वीपों के क्षेत्रफल को एक-दूसरे के मुकाबले ज्यादा सही अनुपात में दिखाना है।

UN में 164 देशों ने किया समर्थन

इस प्रस्ताव को 164 देशों का समर्थन मिला। अमेरिका अकेला देश था, जिसने इसके खिलाफ वोट किया। छह देशों ने मतदान से दूरी बनाई। इनमें यूक्रेन, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, मोल्दोवा और सर्बिया शामिल थे। प्रस्ताव की अगुवाई टोगो ने की थी और इसे अफ्रीकी देशों और अफ्रीकन यूनियन का समर्थन मिला था। इसका तर्क है कि दुनिया को दिखाने वाले नक्शे सिर्फ भौगोलिक जानकारी नहीं देते, बल्कि लोगों की सोच और दुनिया को समझने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिकी प्रतिनिधि ने इसे जरूरत से ज्यादा वैचारिक मुद्दा बताया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अमेरिका ने तर्क दिया कि ऐसे प्रस्ताव UN की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।