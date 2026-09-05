Ghaziabad Fire: गाजियाबाद की बैग फैक्ट्री में भीषण आग, लपटों से मचा हड़कंप, दीवार तोड़कर अंदर पहुंची फायर टीम

Ghaziabad Bag Factory Fire: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार देर रात एक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री से उठती ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई दिया। आग का खौफनाक मंजर देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी तेज थी कि दमकलकर्मियों को फैक्ट्री के अंदर पहुंचने में काफी परेशानी हुई। आखिरकार पीछे की दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया, जिसके बाद अंदर तक पानी पहुंचाया जा सका। इसके बाद आग पर काबू पाया गया।
रात 10 बजे मिली आग की सूचना
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के अनुसार शुक्रवार रात करीब 10 बजे ट्रोनिका सिटी की फैक्ट्री में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग की गंभीरता को देखते हुए करीब 12 फायर टेंडर और पानी के टैंकर लगाए गए। साहिबाबाद, वैशाली, घंटाघर और नोएडा से भी दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं। दमकलकर्मियों ने अलग-अलग तरफ से आग पर पानी डालना शुरू किया, ताकि लपटें आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों तक न पहुंच सकें।
बैग बनाने के सामान ने बढ़ाई आग
आग सेक्टर ए-3 स्थित आर एंड आर आईएनसी कॉरपोरेशन की बैग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी थी। फैक्ट्री के अंदर बैग बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान, प्लास्टिक और अन्य सामग्री रखी हुई थी। इन चीजों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। ऊंची लपटों के कारण आसपास के इलाके में रहने वाले और काम करने वाले लोग भी परेशान हो गए।
दीवार तोड़कर अंदर पहुंचे फायरकर्मी
आग बुझाने के दौरान दमकलकर्मियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फैक्ट्री पूरी तरह बंद और कवर थी। ऐसे में फायर टेंडर से पानी अंदर तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। स्थिति को देखते हुए दमकल विभाग ने फैक्ट्री के पीछे की दीवार तोड़ने का फैसला किया। दीवार में रास्ता बनने के बाद दमकलकर्मी अंदर तक पहुंच सके। इसके बाद अंदर से लगातार पानी की बौछार की गई। पीछे की तरफ जमा मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की मदद भी ली गई, ताकि आग वाले हिस्से तक पानी पहुंचाया जा सके। दमकल की टीमों ने आग की बड़ी लपटों पर काबू पा लिया, लेकिन शेड के नीचे कुछ जगहों पर आग सुलगती रही। इन हिस्सों में आग दोबारा न भड़के, इसके लिए लगातार पानी डालकर कूलिंग की गई। कई घंटे की मेहनत के बाद आग को पूरी तरह काबू में किया गया।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। अधिकारियों ने साफ किया है कि आग का वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल दमकल विभाग और संबंधित अधिकारी आग लगने के कारणों और फैक्ट्री को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इस भीषण आग में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी व्यक्ति की मौत या घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि फैक्ट्री में रखा सामान और अन्य सामग्री आग की चपेट में आने से काफी नुकसान होने की आशंका है। नुकसान की सही जानकारी जांच और फैक्ट्री का निरीक्षण पूरा होने के बाद सामने आएगी।