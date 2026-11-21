Himachal Gold Silver Rates Today: हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी खरीदने का प्लान कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शादी-ब्याह का सीजन हो या निवेश के लिए गोल्ड खरीदने की तैयारी, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आज 10 ग्राम सोने के लिए कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 21 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,26,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,20,800 रुपये और 18 कैरेट सोना 98,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। दूसरी तरफ चांदी की कीमत करीब 180 रुपये प्रति ग्राम चल रही है।

हिमाचल में सोने का ताजा भाव

हिमाचल प्रदेश में 21 नवंबर को सोने की अलग-अलग शुद्धता के हिसाब से कीमतें जारी की गई हैं। 24 कैरेट सोने का भाव 12,684 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,26,840 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 12,080 रुपये प्रति ग्राम और 1,20,800 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। अगर आप 18 कैरेट सोने की ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो इसका भाव 9,884 रुपये प्रति ग्राम यानी 98,840 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इस तरह सोने की कीमत उसकी शुद्धता के अनुसार अलग-अलग बनी हुई है। खरीदारी से पहले अपने शहर के सर्राफा बाजार में भाव जरूर कंफर्म कर लें।

हिमाचल में चांदी का क्या है भाव?

सोने के साथ-साथ चांदी खरीदने वालों के लिए भी आज का भाव महत्वपूर्ण है। 21 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चांदी की कीमत करीब 180 रुपये प्रति ग्राम बताई जा रही है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी खरीदने के लिए लगभग 1,800 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि 100 ग्राम चांदी की कीमत करीब 18,000 रुपये बनती है। वहीं एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए लगभग 1,80,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। चांदी की कीमत में बाजार के अनुसार उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसलिए बड़ी खरीदारी करने से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार से ताजा रेट की जानकारी लेना बेहतर रहेगा।

इन शहरों में भाव पर रखें नजर

हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों में सोने-चांदी की खरीदारी होती है। हालांकि स्थानीय ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य लागतों के कारण अंतिम कीमत में अंतर आ सकता है। इसलिए किसी भी शहर में गहने खरीदने से पहले दुकानदार से अंतिम बिल की जानकारी जरूर लें। अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोने की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो BIS हॉलमार्क जरूर जांचें। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर HUID नंबर भी देखें, जिससे उसकी शुद्धता की पुष्टि की जा सकती है।