Viral Video: उत्तराखंड में ड्राइवर का सनकीपन, नदी में उतार दी कार, करने लगा अजीब हरकतें, अंदर फंसा था परिवार

Uttarakhand Viral Video: पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर क्षेत्र का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में हरियाणा नंबर की एक कार नदी में जाती और पानी के बीच फंसती दिखाई देती है। कार में पूरा परिवार सवार फंसा था, जबकि ड्राइवर छत पर चढ़कर मस्ती कर रहा था।

Uttarakhand Yamkeshwar Viral Video: उत्तराखंड की वादियों में घूमने पहुंचे एक परिवार का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में हरियाणा नंबर की एक कार को ड्राइवर नदी के पानी में उतार ले गया। कार में पूरा परिवार सवार था। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी पानी के बीच फंस गई। इसके बाद चालक कार की छत पर चढ़ गया और वहां मस्ती करता नजर आया। कार में सवार लोग नदी से बाहर निकल आए, जबकि चालक गाड़ी की छत पर चढ़कर वीडियो बनाता और मस्ती करता दिखाई दिया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

नदी में कार ले जाने का वीडियो वायरल

कार हरियाणा नंबर की थी और उसे यमकेश्वर क्षेत्र में नदी के भीतर ले जाया गया। शुरुआत में गाड़ी पानी में आगे बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन बाद में वह फंस जाती है। कार के नदी में फंसने के बाद चालक छत पर चढ़ता नजर आता है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि नदी में वाहन उतारना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब उसमें परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हों। पानी की गहराई, नदी की सतह और अचानक तेज बहाव की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है।

परिवार की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कार में पूरा परिवार सवार बताया जा रहा है। नदी के भीतर वाहन ले जाने से उसमें बैठे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पानी में गाड़ी फंसने पर दरवाजे खोलने, सुरक्षित बाहर निकलने और वाहन को किनारे तक लाने में भी परेशानी हो सकती है। नदी का पानी ऊपर से शांत दिखाई दे, तब भी नीचे की सतह दलदली या फिसलन भरी हो सकती है। पानी का स्तर और बहाव भी तेजी से बदल सकता है। ऐसे में केवल रोमांच या वीडियो बनाने के लिए वाहन को नदी में उतारना गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है।