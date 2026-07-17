Old SBI Passbook: घर की सफाई में मिली 20 साल पुरानी SBI पासबुक, दादा के खाते में छिपा था लाखों का राज!

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Sanskriti Jaipuria
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Old SBI Passbook: 20 साल पुरानी SBI पासबुक मिलने से परिवार को दादा के पुराने खाते में लाखों रुपये होने का दावा सामने आया. जानिए क्या पुराने बंद बैंक खाते से पैसा वापस मिल सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है.
Old SBI Passbook
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Old SBI Passbook: कई बार घर की पुरानी चीजों में ऐसी यादें और राज छिपे होते हैं, जिनके बारे में परिवार को सालों तक जानकारी नहीं होती. कभी कोई पुराना दस्तावेज तो कभी कोई भूला हुआ सामान अचानक ऐसी कहानी सामने ले आता है, जो हर किसी को हैरान कर देती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही घटना तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स को घर की सफाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक पुरानी पासबुक मिली.

बताया जा रहा है कि ये पासबुक करीब दो दशक से भी ज्यादा पुरानी है और ये परिवार के बुजुर्ग सदस्य यानी शख्स के दादा जी के नाम पर थी. पासबुक मिलने के बाद जब परिवार ने इसकी जानकारी जुटाई, तो सामने आया कि इसमें एक लाख रुपये से ज्यादा रकम होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं.

घर की सफाई के दौरान मिली पुरानी SBI पासबुक

ये वायरल कहानी X (पूर्व में ट्विटर) पर पूजा नाम की एक यूजर ने शेयर की. पोस्ट में उन्होंने बताया कि सफाई के दौरान परिवार को एक पुरानी SBI पासबुक मिली. जब उन्होंने इसे अपने पिता को दिखाया, तो पता चला कि ये खाता उनके दादा जी का था, जिनका अब निधन हो चुका है.

पासबुक की तस्वीरों में साल 2003 तक की बैंक एंट्री दिखाई देने का दावा किया गया है. खास बात ये है कि इस पासबुक में अकाउंट नंबर केवल चार अंकों का नजर आ रहा है, जबकि आज के समय में बैंक अकाउंट नंबर आमतौर पर 11 से 15 अंकों के होते हैं. इसी वजह से लोग इसे बहुत पुराना बैंक खाता बता रहे हैं.

क्या पुराने बंद बैंक खाते से वापस मिल सकता है पैसा?

इस वायरल पोस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि अगर कोई बैंक अकाउंट कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है और खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है, तो क्या परिवार उस पैसे को वापस ले सकता है? सोशल मीडिया यूजर्स ने इस सवाल पर अपनी-अपनी जानकारी साझा की. कई लोगों का कहना था कि सिर्फ लंबे समय तक खाते का इस्तेमाल न होने से उसमें जमा पैसा खत्म नहीं हो जाता.

कुछ यूजर्स ने बताया कि ऐसे मामलों में सबसे पहले ये जांच करनी चाहिए कि खाता कहीं अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी बिना दावे वाली जमा राशि की श्रेणी में तो नहीं पहुंच गया है. इसके लिए RBI के UDGAM पोर्टल की मदद ली जा सकती है. अगर खाता अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला गया है, तब भी खाताधारक या उनके कानूनी वारिस जरूरी प्रक्रिया पूरी करके राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं. लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाले खातों की रकम RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन इससे खाताधारक का पैसा खत्म नहीं होता.

पैसे निकालने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

कमेंट्स में कई लोगों ने बताया कि अगर परिवार इस खाते से पैसे निकालना चाहता है, तो उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ SBI शाखा से संपर्क करना होगा. इन दस्तावेजों में पुरानी पासबुक, खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिस होने का प्रमाण देने वाले कागजात शामिल हो सकते हैं. कुछ यूजर्स का दावा है कि अगर सभी दस्तावेज सही हों, तो बैंक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि मिलने में कुछ समय लग सकता है. फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, किसी भी पुराने बैंक खाते से जुड़ी राशि निकालने के लिए बैंक की आधिकारिक प्रक्रिया और नियमों का पालन करना जरूरी होता है.