Viral Video: करवाचौथ से एक दिन पहले पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ा, जमकर हुआ हंगामा, वीडियो वायरल

Karwa Chauth Row in Indore: करवाचौथ से एक दिन पहले इंदौर की शालीमार टाउनशिप के बाहर पति-पत्नी के बीच विवाद होने का मामला सामने आया है। एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देखा, जिसके बाद कहासुनी हुई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना का वीडियो वायरल है।

Indore Viral Video: मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाचौथ से एक दिन पहले पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि इंदौर की शालीमार टाउनशिप के बाहर एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया। इसके बाद मौके पर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। पत्नी ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शालीमार टाउनशिप के बाहर क्या हुआ?

जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसका विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने की बात कही जा रही है। विवाद बढ़ने पर आसपास मौजूद लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामला चर्चा का विषय बन गया। पति और दूसरी महिला के बीच क्या संबंध थे, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि वीडियो में पत्नी उस महिला के बाल पकड़े हुए और गुस्सा जाहिर करते हुई नजर आ रहा है। घटना को लेकर इंटरनेट पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा

इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही जा रही है। वीडियो को लेकर लोगों के बीच चर्चा हो रही है। करवाचौथ का त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन कई महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। ऐसे में त्योहार से ठीक पहले पति-पत्नी के बीच विवाद की यह घटना चर्चा में आ गई है।

पुलिस की आधिकारिक जानकारी का इंतजार

फिलहाल इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज होने, जांच शुरू होने या किसी आधिकारिक कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। पुलिस की ओर से बयान सामने आने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद को लेकर कोई शिकायत की गई है या नहीं और घटना के संबंध में क्या तथ्य सामने आए हैं। फिलहाल यह मामला पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लोग वीडियो पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं।