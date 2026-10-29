Karwa Chauth 2026: देशभर में आज मनाया जा रहा करवा चौथ का त्योहार, जानें पूजा विधि और चंद्रोदय का समय

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का त्योहार 29 अक्टूबर को देशभर में मनाया जा रहा है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। शाम को भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है।

Karwa Chauth 2026 Puja Vidhi: करवा चौथ का त्योहार गुरुवार (29 अक्टूबर) को देशभर में मनाया जा रहा है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। सुबह सरगी ग्रहण करने से शुरू होने वाला यह व्रत शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा के बाद चंद्र दर्शन करके पूरा किया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय के समय को लेकर लोग काफी उत्सुक रहते हैं।

करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त

इस साल करवा चौथ का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक बताया गया है। चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को रात करीब 1:06 बजे शुरू होकर रात 10:09 बजे समाप्त होने का अनुमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करना शुभ माना जाता है। दूसरे शहरों में स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त में अंतर हो सकता है।

करवा चौथ पर कब निकलेगा चांद

करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व है। परंपरा के अनुसार महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने, उनकी पूजा करने और पति के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। दिल्ली में 29 अक्टूबर को चंद्रोदय रात करीब 8:17 बजे होने का अनुमान है। नोएडा में लगभग 8:16 बजे, गुरुग्राम में 8:18 बजे, चंडीगढ़ में 8:12 बजे और लखनऊ में करीब 8:06 बजे चांद दिखाई देने की संभावना है। कानपुर में चंद्रोदय लगभग 8:05 बजे, जयपुर में 8:28 बजे, पटना में 7:52 बजे और भोपाल में करीब 8:31 बजे होने का अनुमान है। वहीं, मुंबई में चांद रात करीब 9 बजे और बेंगलुरु में लगभग 8:55 बजे दिखाई दे सकता है।

करवा चौथ व्रत की पूजा विधि

करवा चौथ की शुरुआत परंपरा के अनुसार सुबह सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करने से होती है। सरगी में फल, मेवे, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को पूजा की तैयारी की जाती है। इसके लिए पूजा की थाली, करवा, जल, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई और भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान गणेश की तस्वीर या प्रतिमा रखी जाती है। शुभ मुहूर्त में महिलाएं दीपक जलाकर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं।

इसके बाद करवा चौथ की व्रत कथा सुनने या पढ़ने की परंपरा निभाई जाती है। कई स्थानों पर महिलाएं एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करती हैं। पूजा के दौरान परिवार की सुख-समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। रात में चंद्रमा दिखाई देने पर महिलाएं छलनी से चंद्र दर्शन करती हैं और चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं। इसके बाद पति के दर्शन करके और परिवार की परंपरा के अनुसार पानी या भोजन ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में पूजा की विधि में कुछ अंतर हो सकता है।

करवा चौथ की पूजा सामग्री

करवा चौथ की पूजा के लिए करवा या मिट्टी का कलश, जल, पूजा की थाली, छलनी, दीपक, रोली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, फूल, धूप, अगरबत्ती, मिठाई और फल जैसी सामग्री तैयार रखी जाती है। इसके अलावा भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की तस्वीर या प्रतिमा, लाल चुनरी और अन्य पारंपरिक पूजा सामग्री की भी आवश्यकता हो सकती है। पूजा सामग्री परिवार और क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

करवा चौथ का धार्मिक महत्व

करवा चौथ को पति-पत्नी के प्रेम, विश्वास और वैवाहिक जीवन की खुशहाली से जुड़ा महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। महिलाएं इस अवसर पर सोलह श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और पारंपरिक परिधान पहनकर त्योहार मनाती हैं। कई परिवारों में इस दिन पति भी अपनी पत्नी के साथ उत्सव में भाग लेते हैं और एक-दूसरे के सुखी जीवन की कामना करते हैं। करवा चौथ पर कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं।