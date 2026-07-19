VIDEO: शुभमन गिल कर रहे थे अंजलि तेंदुलकर से बातें, बगल में बैठे सचिन का रिएक्शन देखने लायक

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि की विंबलडन के दौरान बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सचिन पास बैठे दिख रहे हैं लेकिन उन्होंने शुभमन और अंजली की तरफ ध्यान नहीं दिया.

नई दिल्ली. पिछले कुछ सालों से भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा के भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के बीच रिश्ते की अफवाह लगातार उड़ रही है. हालांकि अब तक ना तो सचिन और ना ही सारा और शुभमन की तरफ से इसको लेकर कभी कुछ कहा गया है. भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर क्रिकेट से इतर वजहों से सुर्खियों में हैं. चर्चा की वजह उनका प्रदर्शन नहीं बल्कि विंबलडन 2026 के दौरान सामने आया एक वीडियो है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शुभमन गिल को सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर एक बार फिर सारा तेंदुलकर का नाम ट्रेंड करने लगा.

विंबलडन के सेंटर कोर्ट में खेले गए मुकाबले के दौरान शुभमन गिल, सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर एक ही वीआईपी सेक्शन में मौजूद थे. वायरल वीडियो में शुभमन और अंजलि कुछ पल बातचीत करते नजर आते हैं. वहीं बगल में सचिन भी बैठे थे लेकिन वो बाकी गेस्ट की तरफ ध्यान देते नजर आए. इसके बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को सारा तेंदुलकर से जोड़ते हुए तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं.

Shubman Gill is talking to Anjali Tendulkar nicely but Sachin Tendulkar is not talking to Shubman Gill. He isn’t even paying attention to him. pic.twitter.com/T5Ik6vsRnz — MARCUS (@MARCUS907935) July 18, 2026



वीडियो में सिर्फ बातचीत दिखाई देती है. इससे किसी व्यक्तिगत रिश्ते या किसी अफवाह की पुष्टि नहीं होती. सार्वजनिक कार्यक्रमों में खिलाड़ियों और अतिथियों का एक-दूसरे से बातचीत करना सामान्य बात है. इसलिए वीडियो को लेकर कुछ भी अटकलें लगाना महज संयोग है. गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अटकलें लगती रही हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने भी कभी इन चर्चाओं की पुष्टि नहीं की है. इसके बावजूद जब भी दोनों से जुड़ा कोई फोटो या वीडियो सामने आता है, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है.

Shubman Gill with Sachin Tendulkar and Anjali Tendulkar at Wimbledon ❤️ pic.twitter.com/mLkqV9Tjfg — Shubman Gill Fc (@ShubmanGill7fc) July 10, 2026



इस बार भी विंबलडन का वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. अब तक शुभमन गिल, सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर या सारा तेंदुलकर की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. ऐसे में वायरल वीडियो को केवल एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई सामान्य बातचीत के रूप में ही देखा जाना चाहिए. सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.