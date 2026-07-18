iQOO Z11 Lite Features : 20 हजार से कम में मिलेगा पावर का खजाना! 6,500mAh बैटरी वाला नया फोन इस दिन होगा लॉन्च

iQOO Z11 Lite Features: iQOO Z11 Lite भारत में 24 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। यह बजट में रहने वाले खरीदारों को टारगेट करेगा और इसकी शुरुआती कीमत 20,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है।

iQOO Z11 Lite Features : iQOO 24 जुलाई को iQOO Z11 Lite के लॉन्च के साथ भारत में अपने स्मार्टफोन लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके ऑफिशियल डेब्यू से पहले, वीवो सब-ब्रांड ने आने वाले डिवाइस के बारे में कई खास डिटेल्स बताई हैं, जिसमें इसकी अनुमानित कीमत, बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरा स्पेसिफिकेशन्स शामिल हैं।

एक वैल्यू-फोकस्ड मिड-रेंज स्मार्टफोन के तौर पर, iQOO Z11 Lite से उम्मीद है कि यह कॉलेज स्टूडेंट्स और युवा खरीदारों को टारगेट करेगा जो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए दमदार फीचर्स चाहते हैं।

भारत में iQOO Z11 Lite की कीमत

iQOO ने कन्फर्म किया है कि Z11 Lite की कीमत भारत में Rs 20,000 से कम होगी, जो इसे बहुत कॉम्पिटिटिव किफायती 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में एक दिलचस्प एडिशन बनाता है। इस डिवाइस से उम्मीद है कि यह एक अग्रेसिव कीमत पर लंबी बैटरी लाइफ, स्मूद परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी का कॉम्बिनेशन देगा।

44W फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी 6,500mAh बैटरी

iQOO Z11 Lite की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी बड़ी 6,500mAh बैटरी होगी। कंपनी के मुताबिक, स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर 20 घंटे तक सोशल मीडिया ब्राउज़िंग या लगभग 80 घंटे तक म्यूज़िक प्लेबैक दे सकता है।

हैंडसेट 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। iQOO का दावा है कि सिर्फ़ 10 मिनट की चार्जिंग में 8 घंटे तक कॉलिंग या लगभग 7.2 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक मिल सकता है।

बैटरी के बारे में दावा किया गया है कि पांच साल इस्तेमाल करने के बाद भी यह अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का लगभग 80 प्रतिशत बनाए रखेगी। बैटरी पर फोकस करने वाले दूसरे फीचर्स में वायर्ड रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग 2.0 शामिल हैं।

डिवाइस को पावर देगा MediaTek Dimensity 6300

खबर है कि iQOO Z11 Lite में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट होगा। कंपनी के मुताबिक, स्मार्टफोन ने 579,000 से ज़्यादा का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर हासिल किया है, जो इस प्राइस सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव रोज़ाना और गेमिंग परफॉर्मेंस का सुझाव देता है।

डिवाइस में 6GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज होगा, जिससे ऐप्स, फोटो, वीडियो और दूसरे कंटेंट के लिए काफी जगह मिलेगी।

120Hz डिस्प्ले और 50MP सोनी कैमरा

iQOO Z11 Lite में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा, जिससे स्मूथ स्क्रॉलिंग, गेमिंग और एनिमेशन का वादा किया गया है। स्क्रीन 1,200 nits तक की पीक ब्राइटनेस भी देगी, जिससे आउटडोर विज़िबिलिटी बेहतर होनी चाहिए फोटोग्राफी के लिए, स्मार्टफोन में डुअल रियर-कैमरा सेटअप होगा, जिसमें सोनी सेंसर वाला 50MP का प्राइमरी कैमरा होगा।

मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और IP65 रेटिंग

ड्यूरेबिलिटी आने वाले स्मार्टफोन का एक और बड़ा फोकस है। iQOO Z11 Lite के बारे में दावा किया गया है कि इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन है, जो रोज़ाना के मुश्किल हालातों में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। इसमें डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP65 रेटिंग भी होगी, जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए प्रोटेक्शन की एक और लेयर देगी।

सॉफ्टवेयर और लॉन्ग-टर्म अपडेट सपोर्ट

स्मार्टफोन में Android 16 पर आधारित सॉफ्टवेयर चलने की उम्मीद है। iQOO ने कथित तौर पर दो साल के बड़े OS अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी पैच का वादा किया है, जो डिवाइस को लंबे समय तक इस्तेमाल करने की योजना बना रहे खरीदारों को एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर सपोर्ट देगा।

लॉन्च डेट, कलर और अवेलेबिलिटी

iQOO Z11 Lite भारत में ऑफिशियली 24 जुलाई को लॉन्च होगा। इसके दो कलर ऑप्शन – मिडनाइट ब्लू और सोलर फ्लेम में उपलब्ध होने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद, स्मार्टफोन Amazon India के ज़रिए ऑनलाइन बेचा जाएगा। 20,000 रुपये से कम कीमत पर 6,500mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, 50MP सोनी कैमरा और डाइमेंशन 6300 चिपसेट के साथ, Z11 लाइट भारत के बजट 5G स्मार्टफोन मार्केट में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर सकता है।