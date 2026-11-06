Watch Video: धनतेरस पर ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल में लगी आग, लोगों में मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

Gaur City Mall Fire: धनतेरस के मौके पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी मॉल में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। घटना के समय मॉल में खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आग की लपटें देखकर लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

Greater Noida Fire News: धनतेरस के त्योहार पर शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी मॉल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मॉल से आग की लपटें उठती देख वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी फैल गई। धनतेरस के मौके पर खरीदारी करने के लिए मॉल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। ऐसे में आग लगने की घटना के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है।

खरीदारी के लिए मॉल में जुटी थी भीड़

शुक्रवार को धनतेरस होने के कारण गौर सिटी मॉल में सुबह से ही लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। त्योहार के मद्देनजर लोग परिवार के साथ खरीदारी करने पहुंचे थे। मॉल में दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी काफी भीड़ थी। इसी बीच अचानक आग लगने की घटना सामने आई। मॉल में आग की लपटें उठती देखकर वहां मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ ही देर में मॉल के अंदर और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। त्योहार के दिन बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण घटना को लेकर चिंता और बढ़ गई।

मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां

मॉल में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। वहीं, घटना के बाद मॉल में मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। हालांकि आग लगने की वजह के बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।