UP School Closed: यूपी के कई जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

UP School Holiday News: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में 26 सितंबर को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा, जबकि कुछ जिलों में कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है।

Heavy Rain Alert in UP: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार को कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खराब मौसम और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। छुट्टी का आदेश जिले के अनुसार अलग-अलग है। किसी जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे, तो कहीं कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 26 सितंबर को भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है।

इन जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश

अब तक की जानकारी के अनुसार लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कन्नौज, इटावा, मिर्जापुर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और अमेठी समेत कई जिलों में 26 सितंबर के लिए स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि अलग-अलग जिलों में बंदी का दायरा अलग है। हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कन्नौज और इटावा में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। मिर्जापुर में नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रखने का आदेश है। बहराइच में कक्षा 1 से 8 तक अवकाश घोषित किया गया है। लखनऊ, कानपुर और कानपुर देहात में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। बलरामपुर और गोंडा में भी कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में 26 सितंबर को अवकाश रहेगा। अमेठी में सभी बोर्ड के कक्षा 12 तक के विद्यालय बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर में भी स्कूल बंद किए जाने की जानकारी सामने आई है।

किन इलाकों में ज्यादा बारिश की चेतावनी?

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 27 सितंबर को भी दोनों क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच समेत आसपास के क्षेत्रों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, महाराजगंज, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट बताया गया है।

बच्चों के अभिभावक क्या करें?

स्कूल बंदी के आदेश जिलेवार हैं, इसलिए अभिभावकों को अपने जिला प्रशासन, बेसिक शिक्षा विभाग और संबंधित स्कूल की ओर से जारी आधिकारिक सूचना जरूर देखनी चाहिए। बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की भी सलाह दी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है और प्रशासन स्थिति के अनुसार आगे भी नए आदेश जारी कर सकता है।