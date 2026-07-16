Son shoots father dead over land dispute : जमीन के झगड़े में बेटे ने पिता को गोली मारकर हत्या की, आरोपी फरार

By
Sandeep Singh
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Son shoots father dead over land dispute, accused absconding

Uttar Pradesh News(आज समाज नेटवर्क) गाजियाबाद। बुधवार देर रात मोदीनगर के पास बुढ़ाना गाँव में ज़मीन के झगड़े को लेकर एक बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश के लिए तीन टीमें बनाई हैं।पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान हरिओम के रूप में हुई है। परिवार वालों ने बताया कि आरोपी निखिल नेहरा बुधवार रात नशे में घर आया और पुश्तैनी ज़मीन अपने नाम करने की मांग करने लगा। इस बात को लेकर पिता और बेटे के बीच बहस हुई, जो जल्द ही हिंसा में बदल गई।

आरोप है कि झगड़े के दौरान निखिल ने पिस्तौल निकाली और अपने पिता पर कई गोलियां चलाईं। हरिओम को कुल पांच गोलियां लगीं—सिर, छाती और पेट में—जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

शुरुआती जांच से पता चला है कि निखिल लंबे समय से अपने पिता पर पुश्तैनी ज़मीन अपने नाम करने का दबाव बना रहा था, जिसका हरिओम विरोध कर रहे थे। दोनों के बीच इस मामले को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। बुधवार रात नशे की हालत में यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि हत्या हो गई।पुलिस के अनुसार आरोपी निखिल नेहरा का आपराधिक इतिहास रहा है।

आरोपी को जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार

2018 में उसने अपने छोटे भाई निशु पर हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस अब आरोपी के पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस की तीन टीमें संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।