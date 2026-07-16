Amritsar Crime News: मजीठा में घर बुलाकर बॉयफ्रेंड को जिंदा जलाया

इस दर्दनाक घटना के पीछे प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश को मुख्य वजह माना गया है। पुलिस सभी एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है।

गर्लफ्रेंड और उसका चचेरा भाई भी झुलसा

(आज समाज), अमृतसर: जिले के कस्बे मजीठा इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां एक युवक को आग के हवाले कर दिया गया। इस दर्दनाक घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई। पहले इस घटना को केवल एक हादसा माना जा रहा था। अब पुलिस की प्राथमिक जांच के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने हत्या के शक में चार लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। मृतक की पहचान पंडोरी वड़ैच निवासी संदीप सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार संदीप अपनी महिला दोस्त के घर गया था। वहां अचानक आग लगने से उसकी जान चली गई। आग में घर का मालिक राजविंदर और उसका रिश्तेदार भी झुलस गए। दोनों का इलाज गुरु नानक देव हॉस्पिटल में चल रहा है।

दोनों के बीच थे प्रेम संबंध

मजीठा थाने के एसएचओ करमपाल सिंह ने कहा कि गांव बल खुर्द का संदीप सिंह को युवती ने बुलाकर परिवार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। संदीप और युवती पहले से एक-दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों पहले एक साथ काम करते थे। युवक की शादी करीब दो महीने पहले हो गई थी। इसका जब युवती को पता चला तो संदीप को घर बुलाया।

युवती ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर संदीप के ऊपर पेट्रोल डाला

पुलिस के मुताबिक, बुधवार को संदीप सिंह बाइक पर मजीठा में गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर तक पहुंच गया। यहां उसने युवती को बुलाया और बात करने लगा। इसी बीच दोनों में कुछ देर बातचीत के बाद बहस हो गई। जिससे वहां हंगामा शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक, युवती ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर संदीप के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। फिर गुस्से में आई युवती और उसके चचेरे भाई ने खुद ही संदीप को आग लगा दी। संदीप को आग लगने के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े।

संदीप की मौके पर ही हो चुकी थी मौत

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। हालांकि, तब तक संदीप की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं, गंभीर रूप से झुलसी युवती और उसके चचेरे भाई हरपाल सिंह को तुरंत अमृतसर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है।

पुलिस ने दो आरोपी गिरफ्तार किए

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मजीठा थाने के एसएचओ कर्मपाल सिंह ने फोन पर बताया कि युवक और युवती ने ही युवक की आग लगाई थी। जिससे उसकी मौत हो गई।

परिवार की शिकायत पर राजविंदर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर केस दर्ज कर लिया है। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। युवती अभी अस्पताल में भर्ती है, इसलिए उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं।

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