Ankit Baliyan Murder: गोगी गैंग ने ली हरियाणवी सिंगर अंकित की हत्या की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

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Amit Upadhyay
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Haryanvi Singer Murder: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की शामली में गोली मारकर हत्या के बाद मामले में नया मोड़ सामने आया है। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर गोगी गैंग से जुड़ी बताई जा रही एक पोस्ट सामने आई है, जिसमें वारदात की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है।
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गोगी गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंकित बालियान मर्डर केस की जिम्मेदारी ली है।

Haryanvi Singer Ankit Baliyan Murder: उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार शाम आर्यपुरी नाला पटरी के पास जिम से निकलते समय अंकित पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें गोगी गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट में अंकित पर विरोधी गुट के संपर्क में रहने और गोगी से जुड़ी एक घटना पर गाना बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अंकित पर बरसाईं अंधाधुंध गोलियां

अंकित बालियान बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे शामली के आर्यपुरी इलाके में स्थित जिम से बाहर निकले थे। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। अंकित को करीब 12 से 20 गोलियां मारी गईं। गोली लगने के बाद अंकित गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। अब गोगी गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी का सनसनीखेज दावा किया है।

कौन थे अंकित बालियान?

अंकित बालियान शामली के बंतीखेड़ा गांव के रहने वाले थे और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे। वह सिंगिंग के साथ-साथ एक्टिंग और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय थे। उनका गाना ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ काफी चर्चित हुआ था। वह हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के साथ भी काम कर चुके थे। अंकित जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। हत्या से करीब दो घंटे पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें वह हरियाणवी अंदाज में गाना गाते नजर आए थे।

सोशल मीडिया पोस्ट में क्या दावा?

हत्या के बाद सोशल मीडिया पर गोगी गैंग से जुड़ा बताया जा रहा एक पोस्ट सामने आया। यह पोस्ट सोनीपत के भोलू सहापुरिया के अकाउंट से डाली गई बताई जा रही है। पोस्ट में दावा किया गया कि अंकित गैंग के विरोधियों के संपर्क में था और उसने गोगी से जुड़ी एक पुरानी घटना पर गाना बनाया था। पोस्ट में आगे भी वारदात करने की धमकी दिए जाने का दावा किया गया है। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की हैं।