Haryana News: सिरसा में AI से मगरमच्छ का फोटो बनाकर अफसरों को भेजा, 5 घंटे तक ढूंढती रही रेस्क्यू टीम

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Amit Upadhyay
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Haryana Crocodile Viral News: हरियाणा के सिरसा में AI से तैयार की गई मगरमच्छ की एक तस्वीर ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। ओटू हेड से मगरमच्छ होने की झूठी सूचना मिलने के बाद करीब पांच घंटे तक इलाके और एनजीसी नहर में तलाश की गई। अब फर्जी फोटो भेजने वाले के खिलाफ FIR कराई जाएगी।
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सिरसा में AI से बनी मगरमच्छ की तस्वीर के चक्कर में 3 विभागों की टीम ने 5 घंटे सर्च अभियान चलाया।

Fake Crocodile Alert in Sirsa: हरियाणा के सिरसा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार की गई एक मगरमच्छ की तस्वीर ने वन्यजीव विभाग से लेकर सिंचाई और राजस्व विभाग तक को करीब 5 घंटे तक परेशान रखा। ओटू हेड और वहां से निकलने वाली एनजीसी नहर के आसपास मगरमच्छ होने की सूचना मिलने के बाद तीनों विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और कई घंटे तक सर्च अभियान चलाया। बोट की मदद से नहर में तलाशी लेने के साथ उस जगह की गहराई तक जांची गई, जहां मगरमच्छ दिखाई देने का दावा किया गया था। आखिरकार जब कोई सुराग नहीं मिला तो तस्वीर की जांच की गई, जिसमें उसके AI से तैयार होने की आशंका सामने आई।

मगरमच्छ की फोटो भेजकर दी गई सूचना

बुधवार सुबह वन्यजीव विभाग को ओटू हेड से एक व्यक्ति ने मगरमच्छ की तस्वीर भेजी और उसके मौजूद होने की सूचना दी। तस्वीर में मगरमच्छ को करीब 2700 नंबर बुर्जी आरडी के आसपास दिखाए जाने का दावा था। सूचना मिलते ही वन्यजीव विभाग, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और कर्मचारियों ने ओटू हेड तथा आसपास के नहर क्षेत्र की बारीकी से तलाशी ली। काफी देर तक खोजबीन के बावजूद मगरमच्छ का कोई निशान नहीं मिला। इसके बाद राजस्व विभाग की बोट मंगवाकर नहर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

करीब पांच घंटे तक चला सर्च अभियान

बोट से नहर के भीतर तलाशी लेने के साथ उस स्थान की गहराई भी जांची गई, जहां तस्वीर में मगरमच्छ होने की बात कही गई थी। इसके बावजूद टीम को न तो मगरमच्छ मिला और न ही उसके मौजूद होने के कोई स्पष्ट संकेत मिले। लगातार तलाशी के बाद अधिकारियों को तस्वीर की वास्तविकता पर संदेह हुआ। विभाग ने सूचना देने वाले व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की और उसे मौके पर बुलाया। कई बार बुलाने के बावजूद वह मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में उसका मोबाइल फोन भी बंद मिला। इसके बाद अधिकारियों ने फोटो की जांच की। जांच में तस्वीर के AI से तैयार किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद विभाग ने इसे झूठी सूचना का मामला मानते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

क्या बोले वन्यजीव विभाग के अधिकारी

वन्यजीव विभाग के इंस्पेक्टर जयविंद्र नेहरा के अनुसार सूचना मिलने के बाद करीब पांच घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन मगरमच्छ की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले युवक को भी बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आया और उसका फोन बंद मिला। विभाग के अनुसार रानियां थाने में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। फिलहाल टीम क्षेत्र में अलर्ट बनी हुई है।

सूचना देने वाले ने दी अपनी सफाई

प्रशासन को सूचना देने वाले ओटू निवासी मुंशी ने खुद को अफवाह फैलाने से अलग बताया है। उसका कहना है कि सुबह करीब नौ से दस बजे के बीच दो युवक बाइक से उसके पास आए थे। दोनों ने दावा किया कि फिरोजाबाद के पास पुलिया पर मगरमच्छ देखा गया है। मुंशी के मुताबिक उसे युवकों की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने मोबाइल में मगरमच्छ की तस्वीर दिखाई। उसने अपने मोबाइल से वह तस्वीर खींची और हेड जमादार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद हेड जमादार ने प्रशासन को सूचना दी। मुंशी का कहना है कि उसे जानकारी नहीं थी कि तस्वीर AI से बनाई गई है।