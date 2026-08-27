शादी से पहले प्रेग्नेंसी और फिर गुपचुप फेरे! Neha Dhupia-Angad Bedi की कहानी ने मचाई थी हलचल

Neha Dhupia Love Story: नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने मई 2018 में गुपचुप शादी की. लंबे समय की दोस्ती प्यार में बदली. बेटी मेहर और बेटे के जन्म के बाद दोनों ने मजबूत पारिवारिक जीवन बनाया.

Neha Dhupia Love Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस Neha Dhupia और एक्टर Angad Bedi की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों ने मई 2018 में एक निजी गुरुद्वारा समारोह में शादी कर फैंस को चौंका दिया था. उनकी शादी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और रिश्ते में आए एक बड़े मोड़ के बाद हुई.

अंगद बेदी ने नेहा को करीब आठ साल तक पसंद किया, लेकिन एक्ट्रेस ने काफी समय तक उन्हें सिर्फ एक दोस्त के तौर पर देखा. इस दौरान अंगद ने नेहा के परिवार के साथ भी करीबी रिश्ता बनाया और धैर्य के साथ इंतजार किया. आखिरकार नेहा को एहसास हुआ कि अंगद उनके लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि जीवनसाथी भी हो सकते हैं.

प्रेग्नेंसी के बाद अचानक लिया शादी का फैसला

दोनों ने बेहद सादगी से शादी की और इसकी खबर अचानक सामने आने पर फैंस हैरान रह गए. शादी का फैसला उस समय और भी खास बन गया, जब उन्हें पता चला कि वे माता-पिता बनने वाले हैं. नेहा ने शादी से पहले प्रेग्नेंट होने को अपनी जिंदगी का सकारात्मक मोड़ बताया था.

एक्ट्रेस ने अपनी बेटी मेहर को प्यार की कहानी को मजबूत करने वाला आशीर्वाद बताया. हालांकि, शादी के करीब छह महीने बाद बेटी के जन्म को लेकर सोशल मीडिया पर दोनों को ट्रोलिंग और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा.

ट्रोलिंग पर नेहा ने नहीं दिया ध्यान

नेहा ने लोगों की बातों को नजरअंदाज करना बेहतर समझा. उनका मानना था कि निजी फैसलों को लेकर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की सोच अब पुरानी हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि समान परिस्थितियों का सामना करने वाले अन्य कलाकारों के साथ उनका नाम आना दिखाता है कि ऐसी सामाजिक सोच बदलनी चाहिए.

बेटी के बाद बेटे का भी हुआ जन्म

नेहा और अंगद ने नवंबर 2018 में बेटी मेहर का स्वागत किया. इसके बाद 2021 में उनके घर बेटे का जन्म हुआ. आज दोनों अपने परिवार के साथ एक स्थिर और खुशहाल जीवन बिता रहे हैं.