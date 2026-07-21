Ghaziabad Goods Train Derail: गाजियाबाद में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 16 ट्रेनें रद्द, 53 ट्रेनों का बदला रूट !

Ghaziabad Goods Train Derail: गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल सेक्शन पर एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 53 ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। रेलवे ने 16 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 24 ट्रेनों के रूट बदले हैं।

Goods Train Derails in Ghaziabad: अगर आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल सेक्शन पर एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी के 6 भारी डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी यात्री या रेलवे कर्मचारी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इसके कारण कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। रेलवे ने इस हादसे के बाद 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्जन किया गया है। हादसे के तुरंत बाद रेलवे प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए राहत और ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया।

गाजियाबाद-नई दिल्ली सेक्शन पर हुआ हादसा

उत्तर रेलवे के अनुसार यह घटना दिल्ली डिवीजन के गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल सेक्शन पर हुई। यहां एक मालगाड़ी के 6 लोडेड वैगन अचानक पटरी से उतर गए। मालगाड़ी में सामान लदा हुआ था, जिसके कारण डिब्बों को हटाने और ट्रैक को दोबारा सुरक्षित बनाने में समय लग रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद सबसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। मौके पर पहुंची टीमों ने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित हिस्से को सुरक्षित करने का काम शुरू किया। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है और कोई घायल भी नहीं हुआ है।

हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। दिल्ली डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) और अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (ADRM) समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे की तकनीकी टीमें, इंजीनियर और कर्मचारी पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ट्रैक की जांच भी की जा रही है, ताकि दोबारा ट्रेन संचालन शुरू करने से पहले पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रेलवे का प्रयास है कि जल्द से जल्द इस व्यस्त रेल मार्ग को सामान्य किया जाए।

53 ट्रेनों पर पड़ा हादसे का असर

मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद दिल्ली-एनसीआर से गुजरने वाली कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे के अनुसार, इस घटना के कारण कुल 53 ट्रेनों पर असर पड़ा है। इनमें से 24 ट्रेनों का रूट बदला गया है। इन ट्रेनों को दिल्ली-नई दिल्ली मार्ग से डायवर्ट करके चलाया जा रहा है। 16 यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 5 यात्री ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, यानी उनका संचालन कुछ हिस्सों तक सीमित किया गया है। 8 ट्रेनों को कंट्रोल किया गया है, जिनमें आनंद विहार जाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है और ट्रेनों के संचालन में बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक बहाली को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों की बढ़ी परेशानी

गाजियाबाद-नई दिल्ली सेक्शन दिल्ली क्षेत्र के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। इस रूट पर बड़ी संख्या में लोकल, एक्सप्रेस और लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं। ऐसे में मालगाड़ी हादसे का असर कई यात्रियों की यात्रा योजना पर पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। अचानक रूट बदलने या ट्रेन रद्द होने की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। खासकर गाजियाबाद, आनंद विहार, नई दिल्ली और आसपास के रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल रेलवे के आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें। यात्रियों को अपनी ट्रेन की जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट, हेल्पलाइन या संबंधित स्टेशन से जानकारी लेने की सलाह दी गई है।