Himachal Pradesh News: चंबा में सड़क किनारे मिला नवजात का सिर, इलाके में मची सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

Chamba Latest News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क किनारे एक नवजात शिशु का सिर और अन्य अंग मिलने से सनसनी फैल गई है। एक ट्रक चालक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया।

Chamba Newborn Case: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह उपमंडल के अंतर्गत आने वाले टिकरीगढ़ गांव से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। सड़क किनारे एक नवजात शिशु का सिर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार को गांव से गुजर रहे एक ट्रक चालक ने सड़क के किनारे एक नवजात का सिर पड़ा हुआ देखा। चालक ने तुरंत इसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधियों को दी, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही नकरोड़ पुलिस चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। पुलिस ने जब आसपास के इलाके की तलाशी ली, तो कुछ ही दूरी पर झाड़ियों से नवजात के शरीर का बाकी हिस्सा भी बरामद हो गया।

पुलिस ने नवजात के इन सभी अवशेषों को कब्जे में लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा भेज दिया है। वहां डॉक्टरों की देखरेख में इनका पोस्टमार्टम और फोरेंसिक परीक्षण किया जाएगा। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने बताया कि इस वैज्ञानिक जांच से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि नवजात की मौत के असली कारण क्या थे और शव किन परिस्थितियों में वहां तक पहुंचा। इस वीभत्स घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नवजात किसका था और यहां कैसे आया। पुलिस स्थानीय लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है।

इलाके की सभी आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में हाल ही में हुई गर्भवती महिलाओं और डिलीवरी का पूरा रिकॉर्ड जल्द से जल्द पुलिस को उपलब्ध कराएं, ताकि बच्चे के परिवार का सुराग लगाया जा सके। प्राथमिक जांच और शरीर की स्थिति को देखकर पुलिस यह आशंका जता रही है कि नवजात के शव को जंगली या आवारा जानवरों ने क्षत-विक्षत किया होगा। हालांकि, मौत की असल वजह क्या थी और शरीर के अंग अलग-अलग जगहों पर कैसे मिले, इन सभी बातों का खुलासा विस्तृत और गहन जांच के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।