Vrindavan Tank Tragedy: वृंदावन में गुरुकुल के टैंक की सफाई करने उतरे 4 विद्यार्थियों की मौत, एक की हालत गंभीर

Vrindavan Gurukul Tragedy: मथुरा के वृंदावन में पांच संस्कृत विद्यार्थी गुरुकुल परिसर के टैंक में सफाई के लिए गए थे, लेकिन सभी बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 4 छात्रों की मौत हो गई। एक छात्र का इलाज चल रहा है। टैंक के अंदर जहरीली गैस की आशंका जताई गई है।

Vrindavan Latest News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक गुरुकुल के टैंक की सफाई करने उतरे 5 विद्यार्थी बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक 4 छात्रों की मौत हो गई। एक छात्र की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। घटना चैतन्य विहार क्षेत्र स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत गुरुकुलम में हुई, जहां पांच विद्यार्थी परिसर में बने भूमिगत पानी के टैंक में उतरे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टैंक में जहरीली गैस बनने की आशंका है, जिसके संपर्क में आने से छात्रों की हालत बिगड़ी।

टैंक में उतरे थे पांच संस्कृत विद्यार्थी

जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात करीब 10 बजे गुरुकुल परिसर में बने पानी के टैंक से बदबू आने की बात सामने आई। इसके बाद टैंक की सफाई के लिए छात्र उसके अंदर उतरे। बताया जा रहा है कि टैंक करीब 12 से 14 फीट गहरा था। एक छात्र के अंदर जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गया। उसे बचाने के प्रयास में अन्य छात्र भी टैंक में उतर गए। इसके बाद पांचों छात्र अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों और गुरुकुल से जुड़े लोगों ने छात्रों को बाहर निकालने का प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत-बचाव टीम भी मौके पर पहुंची। सभी पांचों विद्यार्थियों को टैंक से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चार छात्रों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक छात्र रुद्राक्ष का उपचार जारी है।

जहरीली गैस की आशंका, जांच शुरू

हादसे में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों की पहचान मनु कटारे, विशु शर्मा, देवांश शर्मा और आर्यन पांडेय के रूप में हुई है। रुद्राक्ष नाम के छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के अनुसार भूमिगत टैंक से दुर्गंध आने के बाद छात्र उसमें गए थे। अधिकारियों को आशंका है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस जमा हो गई थी, जिसकी वजह से छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है।

हादसे के बाद गुरुकुल में मचा हड़कंप

हादसे के बाद गुरुकुल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। बताया गया है कि यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी संस्कृत की शिक्षा लेते हैं और कई छात्र परिसर में रहकर पढ़ाई करते हैं। इस हादसे ने बंद और भूमिगत पानी के टैंकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे टैंकों में ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैस बनने का खतरा हो सकता है। बिना सुरक्षा उपकरण और विशेषज्ञों की निगरानी के किसी व्यक्ति का ऐसे टैंक में उतरना बेहद खतरनाक हो सकता है।