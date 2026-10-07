IMD Weather Update: दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें हरियाणा-पंजाब-हिमाचल समेत देशभर का हाल

IMD Weather Forecast Today: उत्तर भारत के कई राज्यों में 7 अक्टूबर को मौसम बदलने की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। यूपी, उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों में भी बारिश देखने को मिल सकती है।

IMD Weather Update 7 October 2026: देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर बदल गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 7 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिम भारत के कई इलाकों में बादल, बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 6 से 12 अक्टूबर तक छिटपुट बारिश की संभावना है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी 6 से 12 अक्टूबर के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। 7 और 8 अक्टूबर के दौरान कई जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है।

दिल्ली-NCR में बारिश की संभावना

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम अस्थिर रह सकता है। IMD ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के लिए 7, 8 और 9 अक्टूबर को गरज-चमक तथा तेज हवाओं की चेतावनी दी है। इस दौरान हवाओं की गति भी तेज हो सकती है।

हरियाणा के कई जिलों में आंधी-बारिश

हरियाणा में 7 अक्टूबर को मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। IMD ने हरियाणा के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 8 और 9 अक्टूबर को भी तेज हवाओं के साथ स्थानीय स्तर पर मौसम खराब होने की संभावना है।

पंजाब में बारिश के साथ गरज-चमक

पंजाब में भी बुधवार को मौसम में बदलाव का दौर जारी रहेगा। IMD ने पंजाब के लिए 7, 8 और 9 अक्टूबर को गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, संगरूर, मालेरकोटला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जगह बादल छाने, हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

हिमाचल में बारिश और तेज हवाएं

हिमाचल प्रदेश में 7 अक्टूबर को मौसम सक्रिय रहने वाला है। IMD के अनुसार हिमाचल में 6 से 12 अक्टूबर तक कई स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना है। 7 अक्टूबर को गरज-चमक और तेज हवाओं का असर रह सकता है। चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल सकता है। 8 और 9 अक्टूबर को भी तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान सड़क पर फिसलन, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थानीय समस्याएं हो सकती हैं।

उत्तर भारत और मध्य भारत का मौसम

उत्तर प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को कई इलाकों में गरज-चमक और बारिश की संभावना है। IMD ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों के लिए 7-8 अक्टूबर को गरज-चमक की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में 7 से 10 अक्टूबर तक भी आंधी-गरज और बारिश का असर रह सकता है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी 7 से 9 अक्टूबर के बीच कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक की संभावना है। दूसरी ओर राजस्थान में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और छत्तीसगढ़ में भी 6 से 10 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है।

पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी बारिश

पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड में 6 से 10 अक्टूबर तक कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 7-8 अक्टूबर को कई स्थानों पर बारिश और 8 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु और केरल में आने वाले दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी IMD ने जताई है।