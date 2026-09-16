Meerut Gas Leak: मेरठ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस लीक, कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, मच गया हड़कंप

Meerut Gas Leak News: मेरठ के पल्लवपुरम फेज-2 स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मंगलवार रात क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। करीब 8-10 लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जबकि एहतियातन आसपास के घर खाली कराए गए।

Meerut STP Gas Leak News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार रात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद अफरा-तफरी मच गई। घटना पल्लवपुरम फेज-2 स्थित STP में रात करीब 8:30 बजे हुई। गैस फैलने के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत की। कई लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचाए गए लोगों की संख्या करीब 8 से 15 के बीच बताई गई है। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गए। जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे।

आसपास का इलाका कराया गया खाली

गैस रिसाव के बाद STP के आसपास के घरों को खाली कराया गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और रिसाव को नियंत्रित करने की कोशिश की। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राम कृपाल सिंह के मुताबिक रिसाव के बाद चार फायर टेंडर मौके पर लगाए गए थे और आसपास के रिहायशी इलाके को खाली कराया गया। रिसाव को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया था। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने भी स्थिति नियंत्रण में होने की जानकारी दी। शुरुआती तौर पर वाल्व से रिसाव की बात सामने आई थी, जिसे बंद कर दिया गया।

गैस लीक होने की असल वजह क्या रही?

रिसाव के कारण को लेकर जांच जारी है। STP से जुड़े सुरक्षा अधिकारी विशाल गुप्ता के अनुसार प्लांट में पानी के डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। उनका दावा है कि क्लोरीन डालने के दौरान टनल पाइप में जरूरी वॉशर नहीं लगाया गया था। बाद में जांच में वॉशर गायब मिला, जिसके कारण गैस बाहर निकलने लगी। क्लोरीन गैस हवा से भारी होती है, इसलिए यह ऊपर फैलने के बजाय निचले स्तर पर जमा होती रही। रिसाव को नियंत्रित करने के लिए गैस को पानी के जरिए अवशोषित करने की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि नगर निगम की शुरुआती जानकारी में वाल्व लीकेज को कारण बताया गया है। ऐसे में रिसाव की वास्तविक तकनीकी वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

STP में क्लोरीन का इस्तेमाल क्यों होता है?

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी को उपचारित कर उसे दोबारा उपयोग योग्य बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के अंतिम चरणों में क्लोरीन जैसे कीटाणुनाशक का इस्तेमाल हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल होने वाला रसायन है और गैस के रूप में इसके रिसाव से आसपास मौजूद लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। क्लोरीन गैस आंखों, नाक, गले और फेफड़ों की नम सतहों में तेज जलन पैदा कर सकती है। इसके संपर्क में आने पर खांसी, आंखों में पानी आना, नाक और गले में जलन, सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। ज्यादा मात्रा में गैस सांस के जरिए शरीर में जाने पर फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।