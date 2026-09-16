Haryana Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की खरीदारी का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें 16 सितंबर के रेट

Haryana Gold Silver Price 16 September 2026: हरियाणा में 16 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में स्थानीय बाजार के अनुसार मामूली अंतर देखने को मिल रहा है. उपलब्ध बाजार दरों के मुताबिक, 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,140 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,847 प्रति ग्राम है. शहर, शुद्धता और स्थानीय बुलियन बाजार के आधार पर वास्तविक खरीदारी दर थोड़ी अलग हो सकती है.
हरियाणा में 22 और 24 कैरेट सोने का भाव
आज हरियाणा में 22 कैरेट सोना करीब ₹14,140 प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,41,400 बैठती है.
वहीं, अधिक शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,847 प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए लगभग ₹1,48,470 की कीमत बनती है.
सोने की कीमतों में शहर के हिसाब से अंतर भी देखा जा सकता है. उदाहरण के तौर पर, करनाल में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,005 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने का रेट लगभग ₹14,705 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है.
चांदी की कीमत कितनी है?
हरियाणा में चांदी का भाव स्थानीय बाजार के अनुसार करीब ₹245 से ₹270 प्रति ग्राम के बीच बताया जा रहा है. प्रति किलोग्राम कीमत की बात करें तो यह लगभग ₹2,44,900 से ₹2,61,900 के दायरे में है.
गुरुग्राम और झज्जर जैसे शहरों में स्थानीय बुलियन बाजार की स्थिति, मांग और शुद्धता के आधार पर चांदी की कीमतों में थोड़ा अंतर संभव है.