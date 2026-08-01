Noida News: ग्रीन बेल्ट में खुले पंप की होदी में गिरकर 4 वर्षीय बच्चे की मौत

स्थानीय लोगों की मांग, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक स्थानों पर खुले पंप, टैंक और अन्य खतरनाक स्थानों को सुरक्षित किया जाए

(आज समाज), नोएडा: नोएडा के सेक्टर-122 स्थित ग्रीन बेल्ट में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में चार वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा पानी पीने के लिए खुले पंप के पास गया था, तभी वह पंप की होदी में गिर गया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

घटना थाना सेक्टर-113 क्षेत्र की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के समय मौके पर नोएडा प्राधिकरण का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसे लेकर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है।

पानी पीने के लिए खुले पंप के पास गया था बच्चा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बच्चा ग्रीन बेल्ट में खेल रहा था। इसी दौरान वह पानी पीने के लिए खुले पंप के पास पहुंचा। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने से वह पंप की खुली होदी में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने प्राधिकरण पर लगाए लापरवाही के आरोप

घटना के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि पंप की होदी खुली छोड़ दी गई थी और वहां किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था या बैरिकेडिंग नहीं थी। उनका कहना है कि यदि मौके पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो यह हादसा टाला जा सकता था। हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

पुलिस जांच में जुटी

थाना सेक्टर-113 पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने नोएडा प्राधिकरण की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक स्थानों पर खुले पंप, टैंक और अन्य खतरनाक स्थानों को सुरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो।