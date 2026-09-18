UP News: चारबाग स्टेशन पर 27 दिन का ब्लॉक, 12 ट्रेनें लखनऊ नहीं आएंगी, 85 ट्रेनों के बदलेंगे प्लेटफॉर्म

Charbagh Railway Station Update: लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण के चलते 16 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान प्लेटफॉर्म 2 और 3 बंद रहेंगे, जबकि कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म और रूट में बदलाव किया गया है। करीब 12 ट्रेन सेवाएं चारबाग नहीं आएंगी।

Lucknow Charbagh Station Update: लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों के लिए अगले 27 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। स्टेशन के पुनर्विकास के तहत कॉनकोर्स निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते रेलवे ने 16 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ब्लॉक लिया है। 27 दिनों तक चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और एमआर-1 पर आंशिक ब्लॉक रहेगा। निर्माण कार्य का सीधा असर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, संचालन और ठहराव पर पड़ रहा है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपडेट जरूर जान लेना चाहिए।

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ब्लॉक

उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार कॉनकोर्स का ढांचा खड़ा करने के लिए मुख्य ब्लॉक हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस अवधि में प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर यात्री ट्रेनों का सामान्य संचालन नहीं हो सकेगा। इसी वजह से कुछ ट्रेनों को चारबाग के बजाय दूसरे स्टेशनों तक चलाने का फैसला किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं और कई का रूट भी डायवर्ट किया गया है।

12 ट्रेन सेवाएं चारबाग नहीं आएंगी

ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन किया गया है। ट्रेन अपनी नियमित यात्रा चारबाग तक पूरी करने के बजाय उससे पहले किसी दूसरे स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी और वापसी यात्रा भी वहीं से शुरू करेगी। प्रमुख प्रभावित सेवाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ मेमू (64701/64702) शामिल है, जो निर्धारित अवधि में चारबाग के बजाय कानपुर सेंट्रल तक ही चलेगी। इसी तरह शाहजहांपुर-लखनऊ (54338/54337) और बालामऊ-लखनऊ (54332/54331) की सेवाएं आलमनगर तक सीमित रहेंगी। कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (64212) का संचालन मानकनगर तक किया जाएगा।

इसके अलावा यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस (22683/22684) को निर्धारित तारीखों पर उतरेठिया तक ही चलाया जाएगा। बनारस-लखनऊ (15107/15108) भी इस अवधि में चारबाग के बजाय उतरेठिया तक शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट होगी। इन बदलावों की तारीखें हर ट्रेन के लिए समान नहीं हैं, इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा वाले दिन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए। स्टेशन जाने से पहले ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट जरूर चेक कर लें।

35 से ज्यादा ट्रेनों का बदलेगा रूट

चारबाग स्टेशन पर चल रहे काम का असर केवल उन ट्रेनों तक सीमित नहीं है, जो शॉर्ट टर्मिनेट होंगी। रेलवे ने 35 से अधिक ट्रेनों को चारबाग से बाईपास करने का फैसला किया है। इनमें प्रयागराज संगम-बरेली, हावड़ा-देहरादून, आनंद विहार-दानापुर, बरौनी-अंबाला, बनारस-नई दिल्ली, सूरत-मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी-ओखा और आनंद विहार-गोरखपुर जैसी सेवाएं शामिल हैं। इन ट्रेनों के संचालन में लखनऊ क्षेत्र के वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ मामलों में लखनऊ का नियमित ठहराव रद्द रहेगा। इन ट्रेनों को उतरेठिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर तथा मानकनगर-ऐशबाग-मल्हौर जैसे वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों को उतरेठिया और आलमनगर में अस्थायी ठहराव भी दिया गया है।

85 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदलेंगे

चारबाग स्टेशन पर ब्लॉक का एक बड़ा असर प्लेटफॉर्म व्यवस्था पर भी पड़ेगा। रेलवे के मुताबिक 85 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है। इसका मतलब है कि नियमित रूप से चारबाग से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन के पुराने प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन का अपडेटेड प्लेटफॉर्म, आगमन-प्रस्थान समय और ठहराव जांचना जरूरी होगा। रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन की स्थिति की जानकारी के लिए 139 हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

इन स्टेशनों पर बढ़ेगी भीड़

चारबाग तक नहीं आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को अब कानपुर सेंट्रल, आलमनगर, मानकनगर और उतरेठिया जैसे स्टेशनों से अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। खासकर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपने सामान्य स्टेशन के बजाय दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय और वैकल्पिक परिवहन की जरूरत पड़ सकती है। शॉर्ट टर्मिनेशन वाली ट्रेनों के यात्रियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वापसी की ट्रेन चारबाग से नहीं, बल्कि संबंधित वैकल्पिक स्टेशन से चलेगी।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

16 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच चारबाग से ट्रेन से सफर करने वालों के लिए सबसे जरूरी बात है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांचें। प्लेटफॉर्म बदलने के साथ-साथ कुछ ट्रेनों का लखनऊ में ठहराव खत्म किया गया है और कुछ सेवाएं चारबाग के बजाय दूसरे स्टेशनों से शुरू या समाप्त होंगी। रेलवे की सलाह के मुताबिक यात्री 139 पर ट्रेन की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। खासकर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच यात्रा करने वालों को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के संचालन में बदलाव की जानकारी पहले से हासिल कर लेनी चाहिए।