Mirzapur The Movie BOC Day 14: कमाई में गिरावट के बावजूद नहीं रुकी रफ्तार, 14वें दिन ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने कमाए इतने करोड़

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 14: ‘मिर्जापुर द मूवी’ की कमाई ने 14वें दिन फिर चौंकाया! दूसरे गुरुवार को कलेक्शन में गिरावट के बावजूद फिल्म ने अच्छी कमाई की. अब कुल नेट कलेक्शन 203.20 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 14: ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. फिल्म ने शुरुआती दिनों में शानदार कमाई करते हुए दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी. हालांकि, दूसरे हफ्ते में इसके कलेक्शन की रफ्तार कुछ धीमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म लगातार करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही है.

दूसरे गुरुवार को कितनी हुई कमाई?

सोमवार और मंगलवार को 5 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन करने के बाद उम्मीद थी कि ‘मिर्जापुर द मूवी’ बुधवार को भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन करेगी. हालांकि, बुधवार को कमाई में गिरावट देखने को मिली. इसके बावजूद फिल्म की ओवरऑल बॉक्स ऑफिस यात्रा बेहद मजबूत बनी हुई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 3.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. शुरुआती आंकड़ों में थोड़ा बदलाव संभव है.

14 दिनों में 200 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

‘मिर्जापुर द मूवी’ ने रिलीज के पहले सप्ताह में ही 148.45 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली थी. दूसरे सप्ताह में कारोबार की रफ्तार जरूर कम हुई, लेकिन फिल्म ने अपनी कमाई का सिलसिला बरकरार रखा.

दूसरे गुरुवार के कलेक्शन को जोड़ने के बाद फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई 203.20 करोड़ रुपये हो गई है. यानी ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

फिल्म की मौजूदा कमाई को देखते हुए आने वाले दिनों में इसका कारोबार किस स्तर तक पहुंचता है, यह देखना दिलचस्प होगा. फिलहाल दो सप्ताह पूरे होने के साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम कर ली है.