Haryana News: नूंह में दर्दनाक सड़क हादसा, पिता समेत तीन बच्चों की मौत, मां की हालत गंभीर

हरियाणा के नूंह जिले में तावडू-नूंह रोड पर मारिया मंजिल स्कूल के पास देर रात करीब 11 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक पर सवार एक ही परिवार के पिता और तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई।

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में तावडू-नूंह रोड पर मारिया मंजिल स्कूल के पास देर रात करीब 11 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक पर सवार एक ही परिवार के पिता और तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

पिता, तीन बच्चों की मौत

जानकारी के अनुसार परिवार के पांच सदस्य बाइक पर सवार होकर अपने गांव पाड़ला जा रहे थे। जैसे ही वे मारिया मंजिल स्कूल के पास पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार पिता और तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

मां की हालत गंभीर

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सिटी थाना नूंह प्रभारी अजीत सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के शवगृह में रखवा दिया। वहीं घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

ट्रक चालक हुआ फरार

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस हादसे की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है।

गांव में पसरा मातम

सिटी थाना नूंह प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है और एक महिला घायल है। उन्होंने कहा कि परिजनों की शिकायत के अनुसार मामले में कार्रवाई की जाएगी। एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत की खबर से गांव पाड़ला में मातम पसरा हुआ है। देर रात हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।