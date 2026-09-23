केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस पैनल को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।

8th pay commission: देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वां वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस पैनल को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। सरकार ने आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है।

आयोग अभी देश भर के संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है। इसने 9 सितंबर को पुडुचेरी में और 16 से 18 सितंबर के बीच चंडीगढ़ में संबंधित पक्षों के साथ बैठकें कीं।

बैठकों का अगला दौर 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में और उसके बाद 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में होगा। आयोग ने 21 सितंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मुंबई दौरे की घोषणा की और संबंधित पक्षों के लिए तय प्रारूप में अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर तय की।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक पे, पेंशन में सुधार, महंगाई भत्ते (DA) के विलय और आयोग की सिफारिशों के लागू होने की संभावित तारीख जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान बना हुआ है।

यहां 25 अहम सवाल-जवाब (FAQs) दिए गए हैं, जिनमें ताजा घटनाक्रम, पुराने फिटमेंट फैक्टर और जरूरी तारीखों की जानकारी शामिल है, जिनके बारे में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पता होना चाहिए।

8वें वेतन आयोग के बारे में 25 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 8वां वेतन आयोग क्या है?

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अस्थायी निकाय है, जिसका काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों की समीक्षा करना है।

2. 8वां वेतन आयोग कब गठित किया गया था?

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर, 2025 को किया गया था और केंद्र सरकार ने इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था। 3 अक्टूबर तक आयोग इस आवंटित समय के 11 महीने पूरे कर चुका होगा।

3. 8वें वेतन आयोग के सदस्य कौन हैं?

8वें वेतन आयोग में तीन सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं और प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन इसके सदस्य हैं।

4. 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?

8वें वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है और इसकी तय समय-सीमा मई 2027 के आसपास खत्म होगी। उम्मीद है कि लगभग 8-9 महीनों में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

5. क्या 8वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर घोषित किया है?

नहीं। 8वें वेतन आयोग ने अभी तक फाइनल फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है।

6. छठे वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या था?

छठे वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फ़ैक्टर 1.86 था। सरकार ने आयोग के सुझाए गए 1.74 के फ़ैक्टर को बढ़ाकर यह तय किया था।

7. 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या था?

7वें वेतन आयोग ने वेतन तय करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था।

8. क्या 2.57 फिटमेंट फैक्टर का मतलब सैलरी में 157% की बढ़ोतरी था?

नहीं। 2.57 फैक्टर में DA (महंगाई भत्ता) का एडजस्टमेंट शामिल था, जबकि 7वें वेतन आयोग ने मौजूदा वेतन पर असल बढ़ोतरी लगभग 14.29% आंकी थी।

9. 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है?

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) जैसे कई बड़े यूनियनों ने 4 का फिटमेंट फ़ैक्टर सुझाया है। NC(JCM) स्टाफ और भारत पेंशनर्स समाज ने 3.833 का फिटमेंट फ़ैक्टर सुझाया है। बड़े यूनियन सैलरी बढ़ाने के लिए 3.5 गुना से ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं।

10. अभी कम से कम बेसिक पे (मूल वेतन) क्या है और फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल के साथ यह कैसे बढ़ सकता है?

7वें वेतन आयोग के तहत कम से कम बेसिक पे ₹18,000 प्रति महीना है। अगर केंद्र सरकार 3 के फिटमेंट फ़ैक्टर मल्टीपल को मंजूरी देती है, तो कम से कम बेसिक पे बढ़कर ₹18,000 x 3 = ₹54,000 हो सकता है।

11. क्या 8वां वेतन आयोग कम से कम बेसिक पे बढ़ाएगा?

8वां वेतन आयोग वेतन ढांचे की समीक्षा कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी नए कम से कम बेसिक पे का ऐलान नहीं किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, पैनल द्वारा बाद में कम से कम बेसिक पे बढ़ाने की उम्मीद है। इस बारे में ज्यादा जानकारी 8वें वेतन आयोग पैनल की किसी अपडेट या घोषणा के बाद ही पता चलेगी।

12. फिटमेंट फैक्टर का बेसिक सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल वेतन तय करने की प्रक्रिया में किया जाएगा।

13. क्या 8वां वेतन आयोग पेंशन में बदलाव करेगा?

हां, पेंशन से जुड़े मामले 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं।

14. क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले रिटायर हुए पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन मिलेगी?

मौजूदा पेंशनभोगियों के मामले में क्या होगा, यह 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

15. क्या 8वां वेतन आयोग DA को मूल वेतन (basic pay) में मिला देगा?

आज की तारीख तक, 8वें वेतन आयोग के तहत DA को मूल वेतन में मिलाने के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

16. क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी?

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अंतिम तारीख की घोषणा नहीं की है। अनुमान के तौर पर, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

17. क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बकाया राशि मिलेगी?

कोई भी बकाया राशि सरकार द्वारा मंजूर की गई प्रभावी तारीख और लागू करने के निर्णय पर निर्भर करेगी।

18. कर्मचारियों को असल में बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी?

वास्तविक भुगतान 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों, सरकार के निर्णय और उसके बाद लागू करने के आदेशों के अनुसार होगा।

19. क्या 8वें वेतन आयोग ने अपनी बातचीत/परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है?

नहीं। बातचीत की प्रक्रिया अभी जारी है और आगे भी बैठकें होनी हैं।

20. 8वें वेतन आयोग की हालिया बातचीत कहां हुई थी?

8वें वेतन आयोग की हालिया बातचीत 9 सितंबर को पुडुचेरी में और 16-18 सितंबर को चंडीगढ़ में हुई थी।

21. 8वें वेतन आयोग की अगली बैठक कब है?

अगली घोषित बैठक 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु में है।

22. मुंबई में 8वें वेतन आयोग की बैठक कब है?

8वें वेतन आयोग की मुंबई में 22-23 अक्टूबर को बातचीत होनी है।

23. मुंबई में बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट लेने की आखिरी तारीख क्या है?

मुंबई की बैठकों के लिए अपॉइंटमेंट चाहने वाले स्टेकहोल्डर्स को 10 अक्टूबर तक अपनी रिक्वेस्ट जमा करनी होगी, जैसा कि 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर दिए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया है।

24. क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने आप 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा?

नहीं। हर राज्य सरकार अलग से तय करेगी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैसे लागू किया जाए।

25. 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कौन सी अहम तारीखें ध्यान में रखनी चाहिए?

अभी के लिए बेंगलुरु के लिए 7-8 अक्टूबर और मुंबई के लिए 22-23 अक्टूबर अहम तारीखें हैं।